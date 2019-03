Mikkelsen sera de retour en Argentine et au Chili chez Hyundai

Écarté pour le rendez-vous de la semaine sur l’asphalte corse, Andreas Mikkelsen retrouvera son volant lors de deux prochaines manches disputées en Amérique du Sud.

Cette année, le Norvégien devait disputer l’ensemble des quatorze manches avant de se voir préférer le spécialiste de l’asphalte Sébastien Loeb en vue du Tour de Corse.

Ce lundi, Hyundai a néanmoins confirmé qu’Andreas Mikkelsen et Thierry Neuville seraient au départ des prochains rallyes en Argentine (25-28 avril) et au Chili (9-12 mai). Dani Sordo pilotera la troisième Hyundai i20 WRC de l’équipe sur la terre argentine avant de laisser sa place à Sébastien Loeb pour le nouveau rendez-vous du calendrier au Chili.

Hyundai s’est déjà imposée à deux reprises en Argentine (2016 et 2017) tandis que le Chili offrira un nouveau défi à l’ensemble des concurrents. Présent à la tête de Hyundai Motorsport depuis le début d’année, Andrea Adamo estime que les équipages retenus offriront l’avantage à son équipe sur les deux épreuves.

« Pour ces deux manches, nous voulions de la régularité et une chance pour tous nos équipages », a justifié l’Italien. « Thierry et Andreas disputeront les deux rallyes, prêts à jouer les premiers rôles. L’Argentine est un rallye important pour Dani et nous espérons qu’il pourra afficher le même rythme et les mêmes performances qu’au Mexique. Enfin, l’expérience de Sébastien est sans égale en WRC. Notre équipe devait donc s’appuyer là-dessus pour en profiter pleinement dès notre première visite au Chili. »