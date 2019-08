Mikkelsen ravi par sa quatrième place en Finlande

Andreas Mikkelsen a admis être soulagé après une impressionnante démonstration qui l’a mené à la quatrième place du Neste Rally Finland, le week-end dernier.

Le Norvégien a enduré des temps difficiles pour trouver ses repères avec la Hyundai i20 et son manque de forme avait mené le constructeur coréen à ne pas le retenir pour les manches corse et portugaise de la saison.

La Finlande a traditionnellement été un rendez-vous difficile pour Hyundai, qui avait du mal à adapter sa voiture aux routes très rapides, mais Mikkelsen a emmené un triplé des i20 dans le top 7 à l’arrivée, dimanche à Jyväskylä.

“Ça signifie beaucoup pour moi. Ça me donne un très bon ressenti de repartir avec ce feeling dans la voiture quand on compare à là où j’en étais il y a un an sur ce rallye, c’est-à-dire nulle part”, a dit Mikkelsen, qui s’était classé dixième en 2018 après une sortie de route le vendredi.

“Le Rally Finland a toujours été difficile pour nous, alors, venir ici et obtenir vraiment un bon résultat, ça fait plaisir. Une quatrième place n’est pas la perfection, mais en même temps, le rythme a été bien meilleur qu’avant.”

“Immenses félicitations à l’équipe qui a travaillé à fond sur la voiture ces six derniers mois pour essayer de l’améliorer. On en voit très clairement les résultats”, a-t-il ajouté.

Mikkelsen a expliqué qu’une série de changements l’avaient amené à ce retour en forme.

“C’est un facteur fait de nombreuses petites choses différentes, mais je dirais que celles qui ont fait principalement la différence pour moi ont été la suspension et le différentiel central.”

“J’ai vraiment l’impression de retrouver mon pilotage d’avant. Je peux jouer avec la voiture et faire ce que je veux, un feeling que je n’avais plus depuis très longtemps”, a-t-il expliqué.

Après le rallye, Mikkelsen a été confirmé dans l’effectif de Hyundai pour l’ADAC Rallye Deutschland (22 - 25 août) aux côtés de Thierry Neuville et de Dani Sordo.