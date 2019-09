Mia Sharizman rend hommage à Anthoine Hubert

Le décès d’Anthoine Hubert après un violent accident, samedi dernier, a été marquant pour l’intégralité du paddock de F1 et de F2, mais en particulier pour Renault et son académie de jeunes pilotes, dont le pilote décédé faisait partie. Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy, a rendu hommage à Anthoine Hubert.

"Le week-end dernier était le plus difficile de l’Academy, mais aussi de ma vie personnelle" explique-t-il. "Tout le monde à l’Academy considérait Anthoine comme une référence en matière de comportement sur la piste et en dehors. Il était humble et rapide. Il était attentionné tout en étant déterminé à être le meilleur. Il aidait les plus jeunes pilotes de l’Academy tout en poursuivant son propre programme de développement en ne ménageant aucun effort."

"Anthoine a passé la dernière semaine de sa vie sur un stage d’entraînement dans les Pyrénées avec ses partenaires de l’Academy. C’est lui qui m’a convaincu des bienfaits que cela apporterait à tout le monde et il souhaitait le faire avec ses camarades pilotes pour qu’ils arrivent ’tous à le faire une fois dans nos vies’. C’était Anthoine tout craché, une personne pensant toujours aux autres."

Il confirme que le jeune pilote avait bien des plans en F2 pour 2020 : "Anthoine progressait bien dans l’Academy et nous avions déjà identifié son programme en F2 pour 2020. C’est une perte énorme pour nous tous comme il jouait également un rôle crucial dans le développement de l’écurie de F1."

"Il est difficile d’aller de l’avant, mais Anthoine voudrait que tous les membres de l’Academy atteignent leurs objectifs et soient au sommet de leur art. Il y a des courses et des titres à gagner. Ses équipiers se concentreront là-dessus, en sachant que c’est ce qu’Anthoine aurait souhaité qu’ils fassent. Il a fait de chacun de nous une meilleure personne et c’est ainsi que nous nous souviendrons de lui."