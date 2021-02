Mercedes et Venturi autorisées à participer à l’E-Prix de Diriyah

Après l’accident d’Edoardo Mortara lors des essais libres de la Formule E, en vue du second E-Prix de Diriyah, la FIA avait interdit aux monoplaces propulsées par Mercedes de participer aux qualifications.

Ainsi, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne et Norman Nato avaient été immobilisés à leur garage pendant la séance qualificative. La bonne nouvelle est tombée : les trois hommes pourront prendre part à la course puisque Mercedes EQ et Venturi en ont reçu l’autorisation.

On ne sait pas encore si Edoardo Mortara participera à la course, mais le Suisse est de retour dans le paddock après son passage à l’hôpital. La directrice de Venturi, Susie Wolff, a expliqué que la décision appartenait à son pilote, selon comment il se sent.

"Tout d’abord, le plus important est qu’Edo aille bien après son accident en EL3" a écrit Mercedes. "Notre analyse nous a permis de comprendre ce qui s’est passé, et de mettre en place des contre-mesures adaptées."

"Le système de freinage sur les voitures de Formule E est désigné afin qu’en cas de défaillance des freins avant, le système de freins arrière soit activé comme sécurité. Dans ce cas, un paramètre logiciel incorrect a signifié que le système de frein arrière ne s’est pas activé comme il aurait dû le faire, et la sécurité n’a pas fonctionné."

"Nous avons corrigé le problème de logiciel et prouvé à la FIA que le problème avait été résolu. En résultat, la FIA autorisera toutes les voitures propulsées par un groupe motopropulseur Mercedes à courir ce soir."

C’est Robin Frijns qui a signé la pole position, sa première en Formule E. Il devancera Sergio Sette Câmara avec sa Dragon, et la Jaguar de Sam Bird. Les NIO ont profité des systèmes de groupe pour faire un excellent résultat. Oliver Turvey et Tom Blomqvist s’élanceront quatrième et cinquième.

Nico Müller a placé la seconde Drgon en sixième place davant Jean-Eric Vergne et Sébastien Buemi. Antonio Felix da Costa et Nick Cassidy sont sur la cinquième ligne. Les Venturi et les Mercedes s’élanceront donc en fond de peloton, juste derrière Mitch Evans et René Rast.

Le départ de la course aura lieu à 18 heures.