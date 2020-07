Mercedes change aussi sa livrée en Formule E contre le racisme

La saison 2019/2020 de Formule E, sixième de la discipline, est en pause depuis cinq mois à cause de la pandémie de Covid-19. Elle reprendra la semaine prochaine en Allemagne, sur le circuit de Berlin-Tempelhof, avec des Mercedes à la livrée changée.

Comme en F1, le constructeur a en effet décidé de montrer son soutien à la lutte contre le racisme en remplaçant la couleur argentée par du noir, et en plaçant le slogan "End Racism" sur le Halo des monoplaces. Le bleu électrique accompagnera toujours la livrée.

Pour Mercedes, le week-end des 8 et 9 août sera l’occasion de montrer un soutien important à la lutte contre le racisme, puisque les deux F1 et les deux Formule E seront en piste en même temps et montreront la solidarité de Mercedes avec la lutte.

"La course automobile est une industrie dans laquelle la diversité ethnique et l’égalité des sexes n’ont traditionnellement jamais été mises en avant" a expliqué Ian James, team manager de Mercedes en Formule E. "Il y a encore du chemin pour compenser le manque d’équilibre dans tous les domaines de notre équipe."

"Cependant, depuis les premiers jours, nous avons fait campagne pour des opportunités égales et contre la discrimination dans toutes ses formes. Avec nos partenaires, nous voyons la promotion et la formation des jeunes talents comme un devoir, quels que soient leurs origines ou leur sexe, de sorte à leur donner l’opportunité de rejoindre la Formule E dans les années à venir."