Mercedes a effectué son premier roulage en Formule E

Mercedes a débuté ses essais de Formule E, avec la monoplace de Gen2 présentée peu avant le Salon de Genève et exposée en Suisse. Celle-ci sera utilisée par le constructeur allemand pour ses débuts officiels dans la discipline 100 % électrique.

Ce sont Stoffel Vandoorne, pilote pour l’équipe satellite de Mercedes, HWA Racelab, et le pilote Venturi, Edoardo Mortara, qui ont permis à la Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 tout de carbone vêtue, de parcourir plus de 500 km pendant trois jours, sur le circuit de Varano, en Italie.

"Quand une nouvelle voiture de course prend vie pour la première fois et sort en piste, c’est toujours un moment très spécial" a déclaré Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Non seulement nous avons franchi une étape importante pour notre jeune équipe, mais nous avons également posé des bases solides pour poursuivre notre développement. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant nos débuts en course, la saison prochaine."

"Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés lors de notre premier essai avec la nouvelle voiture" s’est félicité Ian James, directeur général de Mercedes-Benz en Formule E. "Les premiers jours d’essais à Varano ont été une étape très importante dans le développement de notre équipe."

"Nous avons réuni des experts de nos différents sites d’Affalterbach, Brackley, Brixworth et Stuttgart, et au bout de trois jours réussis, ils sont partis comme des membres d’une seule équipe, c’était la naissance de la Mercedes-Benz EQ Formula E Team. Dans les semaines et les mois à venir, beaucoup d’autres jalons suivront sur le chemin de notre première course."