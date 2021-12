Meilleurs services de streaming vidéo légaux en 2022

Vous voulez regarder votre film préféré, mais vous ne savez où le trouver ? Voici les meilleurs sites de streaming légaux qui vous permettent de visualiser tous les films que vous voulez en HD, UHD, voire en 4K. Un VPN légal vous sera toutefois nécessaire lever le géoblocage.

Comment évaluer un service de streaming ?

Plusieurs paramètres définissent la qualité d’un service de streaming, mais nous en avons retenu deux :

• Le catalogue : c’est embêtant de ne pas pouvoir trouver son film préféré sur son site de streaming . Voilà pourquoi, le catalogue est le principal facteur de décision des streamers.

• Le prix : si vous cumulez les 4 sites qu’on va vous lister en bas, cela vous coûtera environ 24 €/mois ou 272 €/an. Sachant qu’en plus, vous devez payer la connexion internet, le produit sur lequel visualiser le film et un VPN. Vous voulez peut-être savoir un VPN c’est quoi ; c’est un outil incontournable à toute transmission de données en ligne. Mais, si ce n’est que pour regarder un film, un vpn de chiffrement gratuit pourra vous suffire. Qu’est-ce qu’un vpn de chiffrement ? C’est le truc pour dissimuler votre vraie adresse IP et autoriser le streaming dans votre pays.

Les meilleurs sites de streaming vidéo en 2022

En ce qui concerne le streaming légal, 4 services sortent du lot, sachant qu’il y en a au moins une cinquantaine. Ces top 4 sont :

Netflix

Mondialement connu, Netflix est une ancienne entreprise américaine de location de DVD qui s’est transformée en un service de streaming de vidéo. Ce n’est pas un site de streaming pour le sport ou pour la culture. Netflix est dédié aux films et séries. Son grand avantage est son catalogue bien fourni en séries originales et en nouveautés. Il offre également 1 mois d’essai gratuit ainsi qu’à 3 forfaits au choix :

• Le forfait de base à 7,99 €/mois qui donne accès à tous les films et séries sur un seul écran

• Le forfait intermédiaire de 11,99 €/mois qui contient les mêmes contenus et peut être partagé entre deux utilisateurs

• Le forfait « premium » à 15,99 €/mois qui autorise 4 utilisateurs en même temps. C’est le seul qui propose des contenus en UHD, bien sûr si votre VPN est assez puissant pour ce niveau de qualité.

Disney +

Disney+ est une plateforme de vidéo en ligne détenue par The Walt Disney Company. Elle se lance sur une application téléchargeable sur Internet.

Pour 6,99 €/mois, Disney + vous propose tous les contenus produits par Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Lucasfilm, Star Europe et National Geographic en HD, UHD ou 4K. Cet abonnement est assorti d’une période d’essai de 1 semaine, ainsi que d’une offre « multi user » qui permet de partager le forfait avec 7 utilisateurs différents (4 écrans en simultané). Cet avantage permet à Disney + de se ranger presque aux côtés des sites de streaming gratuit. Ce qui peut être un peu décevant est cette absence de nouveauté flagrante qui ennuie les utilisateurs, car la plateforme offre uniquement les contenus sortis il y a plus de 3 ans.

Amazon Prime vidéo

Amazon Prime Vidéo est un service qui est un avantage inclus d’office dans un abonnement Amazon Prime, avec Amazon music et un service Amazon avantageux. On peut le tester gratuitement pendant 1 mois. C’est une plateforme de streaming qui jouit d’un gros catalogue étoffé de films et séries en tous genres. Il y en a plus de 3 000 en version HD ou UHD. Seul hic, tout comme dans Disney +, ces films datent tous de plus de 3 ans. Sachez également qu’avec Amazon Prime, il n’y a pas d’abonnement mensuel ni d’option de partage. Vous devez supporter les 49 €, seul.

Apple TV+

Lancé en 2019, Apple TV+ est le service de streaming de Apple qui propose uniquement des contenus originaux. Il coûte 4,99 €/mois et propose un abonnement gratuit d’une semaine, voire, de 12 mois via l’acquisition d’un produit Apple neuf (iPodTouch, iPad, iPhone, Mac, Apple TV, etc.). En ce qui concerne le partage, 3 écrans en simultanés sont possibles.

À la dernière nouvelle, le géant de Cupertino viendra bientôt concurrencer les sites de streaming de sport en ligne gratuits ou payants. À suivre de près.

Quels sont les sites légaux pour regarder des films ?

Outre ces quatre, Internet nous propose une longue liste de sites légaux pour visualiser des films. Plusieurs d’entre eux sont gratuits, à l’instar de PopcornFlix avec plus de 1500 titres, de Sony Crackle, de Vudu ou encore de Veoh.

Peut-être souhaiteriez-vous également découvrir quels sont les meilleurs sites de streaming illégaux ? Sachez qu’ils fleurissent sur Internet, mais sont loin d’être à 100 % fiables.