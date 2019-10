Meeke meilleur temps du shakedown au Wales Rally GB

Kris Meeke a affiché clairement ses ambitions pour le Wales Rally GB de ce week-end en réalisant le meilleur temps lors du shakedown de jeudi matin.

Sur la manche du WRC la plus proche de chez lui, le natif de l’Ulster a été le plus rapide avec sa Toyota Yaris sur les 4,90 kilomètres glissants et sur terre de Gwydir, comptant plus d’une seconde d’avance sur un groupe de cinq pilotes regroupés en trois dixièmes.

Meeke et le héros local Elfyn Evans, de retour après une absence de trois rallyes en raison d’une blessure au dos, ont signé à égalité le meilleur temps lors du premier passage sur ces pistes boueuses. Meeke a fixé le chrono de référence à la seconde de ses trois tentatives, le grip s’améliorant légèrement, et n’allait donc plus être battu.

“Ça c’est un rappel à l’ordre !”, a dit Meeke. “Mes essais ici se sont déroulés il y a dix jours par 22°C et on a eu des problèmes avec la poussière, donc on savait que les conditions seraient différentes pour le rallye.”

“C’était sympa de confirmer les réglages au shakedown ce matin. Si on se sent en confiance dans ces conditions glissantes et piégeuses, j’espère que ça se passera bien pour le week-end lors duquel on s’attend à une météo humide.”

Evans, au volant d’une Ford Fiesta, et les équipiers de chez Citroën que sont Esapekka Lappi et Sébastien Ogier sur leurs C3, se sont classés deuxièmes ex æquoà 1’’1 de Meeke, alors que Teemu Suninen a complété le top 5 un dixième plus loin avec une autre Fiesta.

Derrière le groupe de tête, Thierry Neuville est sixième, le Belge ayant fini à 1’’4 du chrono de Meeke. Huitième, le leader du championnat, Ott Tänak, a concédé 2’’3 à son équipier britannique.

L’Irlandais de Hyundai, Craig Breen, a terminé juste derrière l’Estonien malgré un tête-à-queue et un moteur calé dans une épingle avec sa i20 lors du premier passage.

Voici les temps de ce shakedown :

1. Kris MEEKE Toyota Yaris 2min 54.1sec

=2. Esapekka LAPPI Citroën C3 +1.1sec

=2. Elfyn EVANS Ford Fiesta +1.1sec

=2. Sébastien OGIER Citroën C3 +1.1sec

5. Teemu SUNINEN Ford Fiesta +1.2sec

6. Thierry NEUVILLE Hyundai i20 +1.4sec

7. Jari-Matti LATVALA Toyota Yaris +1.9sec

8. Ott TANAK Toyota Yaris +2.3sec

9. Craig BREEN Hyundai i20 +2.7sec

10. Andreas MIKKELSEN Hyundai i20 +3.1sec