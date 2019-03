Meeke est parti sur de bonnes bases

Kris Meeke est satisfait de ses débuts au sein de l’équipe Toyota Gazoo Racing et de son entame de saison l’ayant vu inscrire 35 points sur les trois premiers rendez-vous du calendrier.

Il y a dix mois à peine, Kris Meeke se cherchait un avenir au sein du Championnat du Monde FIA des Rallyes après avoir été débarqué en cours de saison par Citroën Racing.

Depuis, Toyota lui a lancé une bouée de sauvetage pour 2019 et le Britannique a récompensé cette confiance avec trois sorties prometteuses au volant de la Yaris WRC.

Kris Meeke s’est d’abord classé sixième du Rallye Monte-Carlo, dont il remportait aussi la Wolf Power Stage, avant de finir à nouveau sixième en Suède.

Il a ensuite pris les commandes au Mexique la semaine dernière avant qu’une crevaison ne le relègue au cinquième rang. Sa prestation étincelante dans la Power Stage lui permettait toutefois de remporter quatre unités de plus.

Kris Meeke a assuré que ces performances étaient conformes à ses attentes.

« Le Monte Carlo, la Suède et le Mexique étaient trois rallyes difficiles disputés dans des conditions uniques », a-t-il confié au micro de wrc.com. « Nous aurions pu prendre bien plus de points, mais ce n’est pas mal du tout de commencer la saison en ayant vu trois fois l’arrivée et Toyota en tête du championnat constructeurs. »

Le Britannique semble également satisfait de son passage de la Citroën C3 WRC à la Toyota Yaris WRC.

« Je suis à l’aise dans la voiture », a-t-il ajouté. « Même si je n’ai remporté qu’une ou deux spéciales, il faut toujours être à l’aise pour y arriver ! »