McLaren va revenir à temps plein en IndyCar en 2020

Quarante ans après avoir quitté le championnat IndyCar, McLaren va faire son grand retour dans la discipline en 2020, au travers d’une collaboration avec Schmidt Peterson Motorsports, équipe déjà existante, et son sponsor Arrow, qui est aussi partenaire de McLaren en f1.

L’équipe sera renommée Arrow McLaren Racing SP, et engagera deux voitures qui seront opérées par la même équipe que les voitures de Schmidt Peterson Motorsports actuellement. Du côté du moteur, l’équipe arrêtera la collaboration avec Honda et passera à des moteurs Chevrolet, qui équipaient déjà la voiture de Fernando Alonso cette année pour la tentative à l’Indy 500.

Gil de Ferran, directeur sportif de l’organisation McLaren, dirigera ce programme d’IndyCar et ajoutera à l’ensemble plusieurs personnes de McLaren Racing, indépendamment de l’équipe F1. Les propriétaires de l’équipe, Sam Schmidt et Ric Peterson, garderont les mêmes rôles.

"Cette équipe amène à McLaren la bonne synergie en tant que partenaire technique pour notre retour dans la discipline" a déclaré Zak Brown, PDG du groupe. "Nous pensons pouvoir accomplir ensemble nos objectifs mutuels. Sam Schmidt et Ric Peterson ont construit de solides fondations et nous avons hâte de travailler ensemble pour emmener l’équipe au niveau suivant."

"Nous venons en IndyCar avec le respect total de notre sport et de nos rivaux, des fans, et de la tâche qui nous attends. Nous sommes des compétiteurs et nous courons là où la compétition nous met à l’épreuve. L’IndyCar amène un tel challenge."

En effet, McLaren n’était pas parvenue à se qualifier à l’Indy 500, mettant un terme aux ambitions communes de l’équipe et d’Alonso. Néanmoins, difficile d’imaginer qu’une participation à l’épreuve fin mai 2020 ne sera pas mise sur la table, alors que l’équipe aura enfin l’expérience nécessaire pour tenter de faire triompher l’Espagnol, qui court toujours après sa Triple Couronne.