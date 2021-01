McLaren se réserve une place en Formule E pour fin 2022

Formule 1, IndyCar... et maintenant Formule E ! McLaren sera sur tous les fronts à partir de fin 2022, puisque l’équipe a décidé de réserver une place dans le championnat 100% électrique pour la Saison 9.

Alors que la Saison 7 a vu son début reporté pour cause de Covid-19, la Formule E avait également reporté pour les mêmes raisons l’arrivée des monoplaces de Gen3 de deux ans, avec une arrivée prévue pour la saison 2022/2023.

A ce moment-là, McLaren ne sera plus le fournisseur officiel de batteries du championnat, comme il l’est depuis l’introduction de la Gen2 en Saison 5, et aura donc le droit de s’inscrire dans le championnat. Un accord confirmé ce jour par l’équipe a été signé en ce sens.

"Nous observons la Formule E de près depuis un moment et nous suivons les progrès de la discipline et sa direction future" a déclaré Zak Brown, président de McLaren. "L’opportunité de prendre une option pour avoir une place sur la grille et la fin du contrat de fourniture de McLaren Applied avec la FIA nous laissera le temps nécessaire pour décider si al Formule E est une plateforme intéressante pour McLaren à l’avenir."

Alejandro Agag, le directeur de la Formule E, note que cet intérêt de McLaren est "le témoignage de l’impact actuel de notre sport. Avec certains des noms les plus célèbres déjà engagés en Formule E, nous sommes ravis que McLaren ait décidé d’examiner un potentiel engagement en Formule E."