McLaren recrute Palou et devrait le confirmer en IndyCar

C’est une situation étonnante à laquelle on a assisté cette nuit en IndyCar, avec la confirmation d’un même pilote par deux équipes. C’est d’abord Chip Ganassi Racing qui a confirmé qu’Alex Palou resterait une année de plus dans son line-up, aux côtés de Scott Dixon, Marcus Ericsson et Jimmie Johnson.

Mais trois heures après, McLaren a annoncé à son tour la signature d’Alex Palou, l’ajoutant à son roster de pilotes sans annoncer officiellement sa destination. L’Espagnol, champion en titre d’IndyCar, devrait toutefois rester dans la discipline.

Il complèterait alors un trio de pilotes aux côtés de Pato O’Ward et Alexander Rossi, montrant les ambitions de McLaren. Felix Rosenqvist avait aussi été confirmé par McLaren, sans que sa destination ne soit officialisée.

L’équipe avait expliqué que le Suédois irait soit en IndyCar, soit en Formule E, où il a déjà piloté. Cette décision dépendait certainement de l’issue des négociations avec Palou, et Rosenqvist devrait donc aller en Formule E.

Palou s’en prend à Chip Ganassi Racing

Sur les réseaux sociaux, Alex Palou s’en est pris à Chip Ganassi Racing pour une annonce qui, selon lui, n’est pas légale. Reste à voir si l’équipe décidera de se battre en justice, et si elle en a les moyens, mais l’Espagnol a clairement exprimé son désaccord et son mécontentement contre le team avec lequel il doit terminer la saison.

"J’ai récemment appris par les médias que cet après-midi, sans mon approbation, Chip Ganassi Racing a publié un communiqué de presse annonçant que je piloterais avec CGR en 2023" explique Palou.

"Ce qui est encore plus surprenant, c’est que le communiqué de CGR comprenait une ’citation’ qui ne venait pas de moi. Je n’ai pas approuvé ce communiqué de presse et je n’ai pas rédigé ni approuvé cette citation."

"Comme j’ai récemment informé CGR, pour des raisons personnelles, je n’ai pas l’intention de continuer avec l’équipe après 2022. Les événements malheureux de ce soir mis à part, j’ai beaucoup de respect pour l’équipe CGR, et j’ai hâte de terminer cette saison en force ensemble."