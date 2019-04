McLaren présentera le 8 avril sa monoplace pour l’Indy 500

McLaren a annoncé via une nouvelle image teaser que la monoplace que pilotera Fernando Alonso lors de l’Indy 500, qui se disputera à la fin du mois de mai, serait révélée ce lundi 8 avril. Après deux images montrant un fond orange pour le numéro 66 et le nom du pilote, c’est ce qui semble être un aileron arrière de Dallara DW12 qui a été dévoilé avec une couleur bleue légèrement différente de celle utilisée en F1.

Les deux projets sont en tous cas étroitement liés puisque deux marques qui sponsorisent l’équipe en Formule 1, Dell Technologies et Huski Chocolate, se sont embarquées dans l’aventure et apparaîtront sur la monoplace propulsée par un V6 Chevrolet et pilotée par Alonso.

Dès le lendemain de la présentation, la monoplace et son pilote prendront la piste sur le Texas Motor Speedway, où McLaren tiendra une séance d’essais privés, avant de prendre part aux essais officiels disputés sur l’Indianapolis Motor Speedway, à partir du 24 avril.

"Je me prépare autant que je peux, avec les ingénieurs, les simulateurs, avec tout le personnel de McLaren impliqué dans ce programme, ou en regardant les courses passées, mais aussi des caméras embarquées" a déclaré Alonso.