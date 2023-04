McLaren présente ses livrées ’Triple Couronne’ pour l’Indy 500

Arrow McLaren avait annoncé trois livrées hommage à sa riche histoire pour l’Indy 500, sous forme de Triple Couronne. Pour les 500 Miles d’Indianapolis qui se tiendront au mois de mai, les trois pilotes rendront hommage à l’Indy 500, à la F1 et aux 24 Heures du Mans.

Pato O’Ward, dans la Dallara IR-18 à moteur Chevrolet arborant le numéro 5, arborera les couleurs sombres de la McLaren F1 GTR du Kokusai Kaihatsu Racing, qui avait remporté l’édition 1995 des 24 Heures du Mans.

Dans la numéro 6, Felix Rosenqvist arborera la célèbre livrée orange et blanche d’une célèbre marque cigarettière. L’équipe explique qu’il s’agit de rendre hommage à la livrée d’Alain Prost lors de sa victoire à Monaco en 1984.

Rappelons que Graham Hill, qui a lui-même défini ce qu’était la Triple Couronne, avait défini qu’il s’agissait de l’Indy 500, des 24 Heures du Mans et du championnat du monde de F1. Rien de grave ici, puisque cette livrée a été championne du monde en 1984, 1985, 1986, 1988, 1989 et 1991.

Enfin, Alexander Rossi arborera des couleurs qui ne sont pas sans rappeler celles de Fernando Alonso en 2017 à l’Indy 500, puisqu’il s’agit d’une livrée hommage à la victoire de Johnny Rutherford en 1974 aux 500 Miles d’Indianapolis avec McLaren.

⭐️ Indianapolis 500

⭐️ Monaco GP

⭐️ Le Mans 24 hour race

McLaren's Triple Crown celebrated in three STUNNING #INDY500 liveries ! Bring on May, team. pic.twitter.com/IsQiTRJYDy

