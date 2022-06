McLaren engagera une troisième IndyCar pour Rossi en 2023

Comme le voulait la rumeur grandissante ces dernières semaines, Alexander Rossi quittera Andretti Autosport l’année prochaine pour rejoindre Arrow McLaren SP. L’équipe de Woking passera de deux à trois monoplaces à temps plein pour son programme IndyCar.

Rossi a remporté l’Indy 500 en 2016 avec Andretti mais depuis 2020 et l’arrivée du Halo, l’Américain peine à rester au niveau qu’était le sien lors de ses premières saisons dans la discipline.

"Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde chez Andretti Autosport pour ces sept années incroyables" a déclaré Rossi. "J’ai eu la chance de rouler avec une équipe formidable, et ce fut un honneur de courir pour le nom Andretti et pour Michael pendant si longtemps."

"Le temps est venu de relever un nouveau défi, avec une équipe qui se développe dans le sport. J’ai hâte de contribuer au développement de l’Arrow McLaren SP et de l’aider à atteindre le sommet."

"Je vois l’engagement de cette équipe les uns envers les autres et envers moi, et j’ai hâte de commencer. Il est temps pour moi de courir pour un autre des plus grands noms du sport automobile : McLaren."

McLaren a déjà confirmé Pato O’Ward, deuxième de les 500 Miles d’Indianapolis la semaine dernière, pour plusieurs saisons. Rossi a lui aussi signé pour plusieurs années, et Zak Brown, le PDG de McLaren, est satisfait de ce recrutement.

"Alex est un vainqueur de course avéré et un vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, qui partage notre désir de gagner" a déclaré Brown. "Il est essentiel que nous mettions en place les bons talents, tant dans la voiture qu’en dehors, afin que nous puissions constamment nous battre pour des championnats et des victoires."