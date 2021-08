McLaren devient actionnaire majoritaire d’Arrow McLaren SP

La saison 2020 avait marqué le retour à temps complet de McLaren en IndyCar, avec une participation dans l’équipe Schmidt Peterson Motorsports, qui était devenue Arrow McLaren SP.

Finalement, McLaren a annoncé qu’elle avait acquis 75% de l’équipe, devenant actionnaire majoritaire de la structure. Les termes financiers précis sont restés flous mais on connaît désormais l’organisation du team.

Le Conseil d’administration se composera désormais de cinq personnes, dont trois personnes placées par McLaren. Zak Brown en sera le président, Sam Schmidt et Ric Peterson y resteront. Par ailleurs, Taylor Kiel continuera de mener les opérations de l’équipe et en référera toujours au conseil.

O’Ward et Rosenqvist continuent en 2022, une troisième voiture prévue

A noter que Brown a confirmé que Pato O’Ward et Felix Rosenqvist seraient toujours pilotes pour l’équipe en 2022. Le Mexicain fait une très belle saison et pilotera la McLaren MCL35M de F1 lors des essais de fin de saison à Abu Dhabi.

Le Suédois vit une année 2021 compliquée mais est surtout victime de malchance. une troisième voiture arrivera à temps complet, possiblement en 2022, mais au plus tard en 2023.

"Cette annonce est un signal fort de notre implication à long terme en IndyCar, en tant que discipline de compétition et plateforme marketing pour McLaren Racing et nos partenaires" a déclaré Zak Brown.

"Je tiens à rendre hommage à Sam Schmidt et Ric Peterson qui, avec l’engagement et le soutien d’Arrow Electronics, ont mis sur pied une équipe formidable qui nous permettra de continuer à grandir et de réaliser notre ambition commune de nous battre constamment pour des victoires, des Indy 500 et des titres."

"La clé de ce succès est le leadership continu de Taylor Kiel en tant que président de l’équipe, qui a joué un rôle déterminant dans la progression du partenariat jusqu’à présent. McLaren Racing pense que l’IndyCar continuera à développer notre marque en Amérique du Nord, à servir nos fans et nos partenaires américains."

"La compétition y est hors du commun, avec des concurrents de classe mondiale, tant au niveau des pilotes que des équipes, et une base de fans passionnés et très engagés. Nous voyons un réel potentiel pour la croissance continue de la série sous la direction de Penske Entertainment."

"Nous continuerons à jouer un rôle actif en soutenant le succès de ce sport, en augmentant la base de fans mondiale et en mettant en œuvre notre programme de développement durable pour respecter nos engagements environnementaux et sociaux, y compris la progression de la diversité et de l’inclusion."