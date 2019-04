McLaren a présenté la monoplace d’Alonso pour l’Indy 500

McLaren a dévoilé, à la veille des premiers essais, la livrée de la Dallara à moteur Chevrolet que pilotera Fernando Alonso lors des prochains 500 Miles d’Indianapolis.

La monoplace orange et bleue reprend les éléments esthétiques de la livrée de McLaren en F1 et arbore le numéro 66. Le châssis construit par Dallara et le moteur Chevrolet ont été assemblés à l’usine de Woking, ce qui permet d’en faire un véritable engagement de McLarenk, contrairement à 2017.

C’est un partenariat avec l’équipe Carlin, qui engage Patricio O’Ward et Max Chilton, qui a permis de faire naître ce projet dirigé par Bob Fernley, l’ancien directeur de Force India.

Les premiers essais de McLaren auront lieu demain sur le Texas Motor Speedway, avant de disputer, dans un peu moins de deux semaines, les premiers essais officiels avec le reste du peloton.

"Je suis heureux que nous puissions enfin révéler au monde la monoplace numéro 66 avec laquelle je courrai pour McLaren lors de l’Indy 500 en mai" a déclaré Alonso. "L’équipe à l’usine McLaren a travaillé très dur pour que cette voiture soit prête pour notre retour sur le Brickyard, et elle est magnifique dans les couleurs 2019 de McLaren."

"Mes espoirs pour la course sont les mêmes, réussir à gagner et à remporter la Triple Couronne, et j’ai hâte de rencontrer les fantastiques fans américains, qui m’avaient accueillis si chaleureusement la première fois que j’ai couru là-bas."