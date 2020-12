Mazepin pénalisé, il perd sa troisième place

En difficulté en fin de course, Nikita Mazepin s’est battu à la limite pour conserver sa troisième place. Après avoir poussé Yuki Tsunoda presque hors des limites de la piste quand le Japonais l’avait doublé pour prendre la tête de la course, Nikita Mazepin a remis ça avec Zhou, mais le Chinois s’était intelligemment décalé de l’autre côté pour prendre l’avantage. Le Russe, futur pilote HAAS, ne s’est pas arrêté là et a ensuite poussé Felipe Drugovich vers le mur de la voie des stands à l’entame du dernier tour, puis l’a ensuite poussé hors des limites de la piste un peu plus loin dans le tour. Le Brésilien avait alors explosé un panneau de freinage.

Les commissaires se sont penchés sur ces actions et ont décidé de pénaliser deux fois le pilote Hitech : une première fois pour sa manœuvre à l’encontre de Yuki Tsunoda (pénalité de 5 secondes) et une deuxième fois pour celle contre Felipe Drugovich dans la ligne droite des stands (une nouvelle fois 5 secondes de pénalité). Concernant l’autre action avec Drugovich (quand le pilote MP Motorsport est rentré dans le panneau), les commissaires ont jugé la manœuvre agressive, mais pas hors du règlement.

Du coup, Nikita Mazepin a dix secondes de pénalité au total, ce qui le relègue à la neuvième place. Felipe Drugovich hérite de la troisième place sur le podium et Shwartzman, Ilott, Schumacher et Daruvala grimpent tous d’une place, comme Dan Ticktum qui du coup sera en pole demain.

Cela ne change rien au championnat : l’écart entre Schumacher et Ilott reste de 14 points. Demain, le pilote PREMA partira troisième et le pilote UNI-Virtuosi à ses côtés en quatrième position.

Quant à Mazepin, il a aussi écopé de deux points de pénalité sur sa licence, ce qui lui fait un total de 11 points de pénalité sur l’année en cours. Au championnat, le Russe perd une position au profit de son compatriote Robert Shwartzman, il est à présent cinquième.