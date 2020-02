Matsushita rempile en F2 et rejoint MP Motorsport

Pilote Carlin en 2019, Nobuharu Matsushita espérait trouver un débouché pour 2020, mais le Japonais sera de nouveau dans le championnat, dans une nouvelle équipe puisqu’il n’a pas été conservé par le team britannique.

Il rejoint MP Motorsport, qui alignait Jordan King et Mahaveer Raghunathan en 2019, et ce duo sera remplacé par un schéma similaire avec un pilote expérimenté, en la personne de Matsushita, et un pilote au profil moins solide, ici Felipe Drugovich.

"Je suis heureux de rejoindre MP pour une nouvelle tentative en F2" a déclaré Matsushita. "Je suis convaincu qu’ensemble, nous serons capables de créer une équipe qui surprendra nos rivaux sur la grille."

Et le Japonais espère une saine émulation avec son nouvel équipier : "De plus, j’espère que la vitesse intrinsèque de Felipe me forcera à extraire le meilleur de moi-même afin de viser de nouveaux succès."