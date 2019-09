Matevos Isaakyan remplace Correa pour la fin de saison

Matevos Isaakyan a été nommé pour disputer les meetings F2 de Sotchi et Abu Dhabi avec l’équipe Sauber Junior Team by Charouz. Il fera équipe avec Callum Ilott et remplacera Juan Manuel Correa, toujours hospitalisé dans un état critique après l’effroyable accident de Spa-Francorchamps.

Isaakyan a déjà roulé en monoplace puisqu’il a participé au GP3, mais aussi aux World Series Formula V8 3.5, desquelles il a terminé vice-champion en 2017. Depuis, il a été vu avec SMP Racing en WEC.

"Je suis impatient de piloter en F2, surtout à domicile" a déclaré le Russe. "C’est une évolution inattendue dans ma saison mais je suis très reconnaissant de cette opportunité et heureux de rejoindre l’équipe."

"Ce ne sera pas simple car je découvrirai la voiture lors des essais de Sotchi. Le plus important sera de comprendre les pneus, ce sera mon objectif comme c’était le cas en GP3. Mais je ne pense pas que ce sera impossible de tenter de viser le top 10 et de marquer quelques points."

Antonin Charouz, directeur et propriétaire de l’équipe, s’est déclaré "heureux d’accueillir Matevos dans l’équipe pour sa course F2 à domicile et pour la dernière manche d’Abu Dhabi. Il a prouvé sa valeur en monoplace et nous sommes ravis qu’il rejoigne la F2."

"C’est toujours une situation difficile lorsqu’un pilote en remplace un autre, mais nous sommes prêts à faire de notre mieux et à finir la saison sur une note positive."