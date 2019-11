Markelov de retour en F2 en 2020

Si la grille de Formule 1 pour 2020 est déjà quasiment connue complètement, en F2 c’est tout l’inverse et aucun pilote n’avait encore été annoncé officiellement pour la saison à venir. La première officialisation a eu lieu aujourd’hui : Artem Markelov pilotera pour HWA en 2020. Le Russe s’était exilé au Japon en Super Formula cette année - avec deux apparitions dans la saison en F2 à Monaco et Sochi - et roulera probablement à Abu Dhabi.

Ce sera la sixième (!) saison complète de Markelov en GP2/F2, lui qui a débuté chez Russian Time en 2014 et y a effectué cinq saisons avant de s’essayer à de nouvelles aventures au Japon, sans grande réussite. Le Russe va découvrir une nouvelle équipe et espère que leur collaboration sera fructueuse : "Je suis vraiment impatient de courir pour HWA en Formule 2 la saison prochaine. Je crois qu’on va se souder rapidement. HWA a une énorme et riche expérience en sport auto, de laquelle je suis sûr de pouvoir bénéficier."

Evidemment, le gain est également du côté d’HWA, qui va profiter d’un pilote d’une très grande expérience dans la catégorie, qui compte déjà neuf victoires à son actif. Ainsi, Ulrich Fritz, le dirigeant de HWA, explique que "Artem est le pilote idéal pour nous dans notre première saison en tant qu’équipe indépendante en F2. Il a beaucoup d’expérience à ce niveau. Son total de huit victoires parle pour lui [1 victoire en GP2, 8 en F2, NDLR]. Son expertise en tant que pilote nous aidera à débuter plus facilement dans la catégorie. Je suis content qu’on ait pu s’adjuger ses services."