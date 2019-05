Markelov de retour en F2 à Monaco

Jordan King avait prévenu MP Motorsport dès la signature de son contrat : il ne serait pas présent pour le week-end de Monaco, car le Britannique est engagé sur les 500 miles d’Indianapolis. L’équipe néerlandaise a décidé de faire appel à un habitué de la F2, Artem Markelov, pour le remplacer en Principauté.

Avec son expérience, ses neuf victoires et sa position de vice-champion en 2017, Markelov - qui court actuellement au Japon en Super Formula - ne devrait avoir aucun souci d’acclimatation. "Je suis très heureux de rejoindre MP Motorsport à Monaco", déclare le Russe. "Monaco est un endroit spécial, et je ne peux pas penser à une meilleure occasion de faire un retour temporaire en F2. Je suis impatient à l’idée de retrouver beaucoup d’anciens amis et bien sûr je souhaite à Jordan le meilleur dans son effort pour gagner les 500 miles d’Indianapolis !"

Le chef d’équipe de MP Motorsport, Sander Dorsman, est évidemment ravi d’avoir pu trouver un pilote de remplacement de ce calibre : "Nous ne pouvons pas penser à un homme plus rapide qu’Artem pour prendre la voiture de Jordan à Monaco. Nous sommes désolés de perdre Jordan pour ce week-end, mais Artem est un remplaçant de qualité. Je suis impatient de travailler avec lui pendant un week-end qui sera important pour nous et j’espère qu’il nous aidera à obtenir de bons résultats à Monaco."