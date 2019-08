Marino Sato pilotera chez Campos Racing pour la fin de saison

Marino Sato fera ses débuts en Formule 2 à Spa-Francorchamps et pour le reste de la saison, chez Campos Racing, en remplacement d’Arjun Maini. Il fera équipe avec Jack Aitken jusqu’en fin de saison.

Il a déjà été familiarisé avec l’équipe espagnole après avoir fait des essais avec celle-ci, et a jusqu’ici roulé en Euroformula Open (anciennement F3 Europe), qu’il mène pour le moment avec huit victoires et dix podiums.

"Je veux remercier tous ceux qui ont été impliqués dans ces décisions et Adrian [Campos], pour l’accueil chaleureux" explique Sato. "Ce sera le plus grand défi de ma vie jusqu’ici, mais je suis excité et j’ai hâte de commencer."

De son côté, Adrian Campos se déclare ravi d’avoir un nouveau pilote pour la fin de saison : "Nous sommes heureux d’accueillir Marino. Sato a déjà fait les essais de pré-saison avec nous et nous pensons que c’est un talent prometteur avec un futur brillant. Nous travaillerons dur ensemble pour connaître le succès lors des courses restantes."