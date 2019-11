Marcus Armstrong rejoint ART GP pour la saison F2 2020

ART Grand Prix a annoncé la signature du jeune et prometteur néo-zélandais Marcus Armstrong, qui défendra ses couleurs en 2020 dans le Championnat FIA de Formule 2.

Après plusieurs années de karting durant lesquelles il a conquis de nombreux succès sur son sol natal, Marcus a signé d’excellentes performances sur la scène internationale, tant aux USA qu’en Europe.

Le pilote de 19 ans natif de Christchurch a fait ses débuts en monoplace à 16 ans, âge auquel il est devenu un membre de la prestigieuse Ferrari Driver Academy. L’année suivante, le palmarès de sa première année en sport automobile est éloquent puisque Marcus est devenu champion de Formule 4 Italie, vice-champion de Formule 4 Allemagne et 4e des Toyota Racing Series pour un total de 10 victoires et 32 podiums. En 2019, il a terminé le Championnat FIA Formule 3 à la 2e place et est également vice-champion des Toyota Racing Series.

"Rejoindre ART Grand Prix est un honneur pour plusieurs raisons," explique Marcus Armstrong.

"Tout d’abord, pour son histoire : elle a été l’une des forces majeures en GP2 et F2 depuis quinze ans et beaucoup de pilotes de F1 sont passés par cette écurie. Deuxièmement, j’ai rencontré l’équipe à Paris et ma première impression est que tout le monde est très professionnel et cherche dans les moindres détails à être plus performant… honnêtement, cela me met un peu de pression ! Mais je suis confiant de pouvoir réussir avec l’équipe car je vais apprendre tous les points clefs à ses côtés. De plus, l’une de mes forces a toujours été ma faculté d’adaptation à de nouvelles situations."

"Je vais découvrir les arrêts aux stands et les stratégies de course, mais je suis déterminé à faire du bon travail dès le début. Nous roulerons à Abou Dhabi lors des trois journées d’essais et, après une préparation virtuelle avec simulateur et ordinateur, j’aurai hâte de prendre le volant d’une Formule 2 avec ART Grand Prix. Je tiens à remercier l’équipe ainsi que la Ferrari Driver Academy et tout le management de Ferrari de me donner la meilleure opportunité de débuter en Formule 2."

Sébastien Philippe, Président ART Grand Prix, ajoute : "Je suis sincèrement très content que Marcus rejoigne notre équipe car je souhaitais déjà qu’il soit l’un de nos pilotes en Formule 3."

"Le profil de Marcus convient parfaitement à la philosophie de l’entreprise et nous sommes contents de le compter parmi nous en Formule 2 car je pense qu’avec son approche de la course et sa faculté d’adaptation, il pourra se battre pour les premières places. Marcus n’en est qu’à sa troisième année de monoplace et il a déjà accompli de belles choses par rapport à des pilotes de sa génération qui ont beaucoup plus d’expérience. La préparation hivernale sera cruciale pour la réussite du tandem ART/Marcus, mais j’ai confiance de pouvoir faire de grandes choses avec lui."