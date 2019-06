Maini remplace Boccolacci chez Campos

L’équipe Campos a annoncé que l’ancien pilote Trident, Arjun Maini, rejoignait ses rangs dès la manche autrichienne du calendrier. Il remplacera le Français Dorian Boccolacci (photo), visiblement pour une durée indéterminée.

L’équipe a précisé qu’il sera "désormais" pilote aux côtés de Jack Aitken, alors que le Français confirmait justement ce week-end au Castellet qu’il avait des difficultés à boucler son budget pour la fin de saison.

"J’ai suivi de près la carrière d’Arjun depuis plusieurs années" a déclaré Adrian Campos. "C’est un pilote avec le mélange nécessaire de talent et d’implication et c’est ce qui le rend extrêmement intéressant. C’est fantastique de l’avoir à bord avec nous et notre duo composé d’Arjun et Jack est très fort. Je suis impressionné par notre nouveau duo en F2."

De son côté, le pilote revient en monoplace après un passage par Le Mans et par le LMP2 : "Comme je l’ai toujours dit, la Formule 1 reste mon but ultime. Nous avons pris la décision d’essayer quelque chose de différent et au-delà des résultats, je pense que le temps passé dans un prototype LMP2 m’a aidé à me préparer pour l’avenir."

"J’attends avec impatience ces prochaines semaines et j’espère pouvoir faire de mon mieux. Je sais qu’arriver à la mi-saison, sans aucun essai, n’est facile pour personne, mais je suis préparé à relever ce défi."

Aucun mot sur Dorian Boccolacci ne vient ponctuer ce communiqué, pas même un remerciement. Une manière quelque peu triviale de faire table rase du passé, et qui ne donne pas trop espoir pour la suite concernant le Français.