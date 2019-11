Macao, Course 1 : Muller s’impose devant Michelisz

Yvan Muller a converti sa Pole Position en victoire lors de la Course 1 de la WTCR Race of Macau ; deuxième, Norbert Michelisz a pris la tête du WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Muller (Cyan Racing Lynk & Co) a pris un départ propre et n’a jamais été sérieusement menacé par Michelisz ; tous deux couraient avec le championnat à l’esprit. Kevin Ceccon (Team Mulsanne) est monté sur la troisième marche du podium dans son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, tandis qu’Andy Priaulx a sacrifié la troisième place au profit de son coéquipier chez Lynk & Co, le candidat au titre Thed Björk.

“Incroyable,” s’extasie un Muller ravi après sa troisième victoire de la saison en WTCR. “J’ai pris ma retraite en 2016 et je pensais ne jamais revenir. Je suis désormais de retour dans la voiture, et encore mieux, je gagne ! C’est un grand effort d’équipe. Merci à mes coéquipiers, car ils me poussent et me rendent plus rapide.”

Dès le départ, Priaulx et son coéquipier Yann Ehrlacher ont collaboré pour reléguer Ceccon du quatrième au cinquième rang, alors que Björk a perdu une place et s’est retrouvé septième derrière Rob Huff. Björk, qui était troisième du classement général avant cette course, a ensuite récupéré une position quand Ehrlacher a sacrifié sa course en rétrogradant derrière lui, ce qui a également profité à Ceccon et à Huff.

Priaulx a consenti à un sacrifice similaire au dernier tour. Il est passé de la troisième à la sixième place, permettant à Björk de finir cinquième derrière Ceccon et Huff.

Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), qui n’avait que deux points d’avance en tête du championnat, a connu une mauvaise course dans sa Honda Civic Type R TCR. L’Argentin a été contraint de prendre le départ du fond de grille après un changement de moteur, mais ne pouvant espérer les points, il est rentré au stand pour abandonner.

Michelisz devance désormais Guerrieri de 18 points, ainsi que Muller et Björk, alors que de nombreux points peuvent encore être marqués lors des Courses 2 et 3 ce dimanche.

Parmi les pilotes aux avant-postes, c’est Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) qui a gagné le plus de places en remontant de la 11e à la septième position, derrière Priaulx mais devant Ehrlacher et Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse). La Hyundai i30 N TCR de Nicky Catsburg complétait le top 10.

Les autres concurrents à avoir marqué des points sont Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen), Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), le nouveau pilote WTCR Robert Dahlgren (PWR Racing), Néstor Girolami et Tiago Monteiro (KCMG), ce dernier au 15e rang.

La Course 2 de la WTCR Race of Macau aura lieu dimanche matin à 08h20, heure locale.