Lynn est sorti de l’hôpital, Vergne perd son podium sur tapis vert

Les dernières nouvelles liées au deuxième E-Prix de Diriyah ont été dominées par l’information essentielle du jour : Alex Lynn est sorti de l’hôpital après son gros accident de la fin de course.

Mitch Evans s’est exprimé sur l’accident, qui s’est en réalité déroulé avec lui. Le pilote Jaguar a été percuté à haute vitesse par la Mahindra de Lynn, dans un incident différent de celui ayant impliqué Max Günther et Tom Blomqvist avant eux au même virage.

La Mahindra s’est retournée sur l’arrière de la Jaguar et a décollé pour atterrir à l’envers et dans le sens inverse de la piste. De là, elle a glissé à pleine vitesse dans l’échappatoire pour aller taper la barrière de TecPro par l’arrière.

"Je me défendais face à Alex au virage 8" a déclaré Evans. "Nous étions vraiment proches du mur, et il n’a pas trop lâché. Y avait-il de la place ? Je ne sais pas, je dois voir le replay. J’espère qu’il y en avait et que je n’ai rien fait de mal."

"Il a touché ma roue arrière et a fait un gros vol plané, qui était vraiment mauvais. Je lui ai parlé, il semble aller bien" a conclu le Néo-Zélandais, choqué, peu après l’accident. Dès que les voitures se sont arrêtées, le pilote Jaguar a d’ailleurs couru vers l’épave pour s’assurer que son rival et ami était sain et sauf.

Cruelle pénalité pour Vergne qui perd son podium

L’autre nouvelle d’après-course était hélas moins réjouissante sur le plan sportif, puisque Jean-Eric Vergne a perdu son podium. Classé troisième, le Français a été accusé de ne pas avoir activé son deuxième Attack Mode.

Les deux activations sont obligatoires en course, et il ne l’a pas fait immédiatement lors de l’arrivée en piste de la Safety Car. Malheureusement, la course a ensuite été interrompue au drapeau rouge, et il n’a pas pu le faire.

Il rétrograde ainsi au 12e rang, tandis que René Rast et Tom Blomqvist, eux aussi pénalisés, terminent 17e et 18e. Antonio Felix da Costa hérite d’un podium, tandis que Lucas di Grassi, Nyck de Vries et Pascal Wehrlein marquent des points sur tapis vert.

