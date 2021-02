Lundgaard visera le titre en Formule 2 cette année

Après avoir rejoint la Renault Academy en 2017, Christian entre dans sa cinquième année consécutive au sein du programme. Après une première campagne prometteuse en Championnat FIA de Formule 2 auréolée de deux victoires, Christian poursuit dans l’antichambre de la Formule 1 en prolongeant sa collaboration avec l’équipe française ART Grand Prix pour la troisième saison de suite.

Le Danois a intégré l’Academy après avoir affiché une superbe pointe de vitesse aux Championnats d’Europe et du Monde de Karting. Pour ses débuts en monoplace en 2017, il remporte les titres espagnols et NEZ en Formule 4 avant de finir deuxième en Formule Renault Eurocup. Christian est ensuite promu en Formule 3, dont il se classe sixième, avant son passage en Formule 2 l’an dernier (7e du championnat).

Que ressentez-vous au moment d’attaquer votre cinquième saison avec l’Academy ?

C’est vraiment positif d’être avec l’équipe depuis cinq ans. J’avais seize ans à mon arrivée, j’étais encore un enfant. Aujourd’hui, j’ai grandi, appris et mûri avec eux tout au long de ces années et je suis devenu non seulement un meilleur pilote, mais aussi un meilleur homme. J’ai tellement appris, mais il me reste beaucoup de choses à accomplir et c’est pourquoi nous continuons ensemble. Ils voient le potentiel qui est en moi, nous partageons la même passion et nous voulons atteindre le même rêve. Je suis très heureux d’être avec l’équipe, car cela représente une opportunité unique. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes impliquées ayant rendu cela possible.

Que pensez-vous de la saison 2021 du Championnat FIA de Formule 2 ?

Tout d’abord, je pense rétrospectivement avoir connu une année positive en 2020. Nous avons échangé avec l’équipe et nous avons conclu que nous n’avions pas exploité tout notre potentiel. Nous avons obtenu de bons résultats et, en examinant les chiffres, le bilan est meilleur qu’il ne peut le paraître. Cela démontre que nous avions les moyens de remporter le titre. Certaines choses ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions, ce qui n’est pas une excuse, mais nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir si nous mettons toutes les pièces du puzzle en place. C’est notre objectif et notre plan pour 2021. Nous avons toutes les cartes en main pour y arriver.

Quels sont les bénéfices en étant membre de l’Academy ?

Le meilleur atout est d’apprendre à gérer la pression. C’est formidable d’apprendre à y faire face dès le plus jeune âge dans les catégories inférieures puisque cela sera utile dans toutes les disciplines. Tous les outils dont nous disposons au sein de l’Academy et de l’équipe sont autant de bénéfices. Tout est là pour nous faire progresser, comme les stages d’entraînement par exemple. Tout le monde peut en organiser un, mais le faire avec d’autres pilotes, des coaches professionnels et tous ces petits détails en coulisses font une différence sur le long terme. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les ingénieurs de la F1, ce qui est complètement différent des formules de promotion. Nous avons tellement d’outils visant à nous faire progresser sportivement et humainement.

Comment se déroule votre entraînement hivernal ?

Je me suis détendu à la maison durant Noël et le Nouvel An. Depuis le 2 janvier, j’ai repris un entraînement quotidien. Le Covid rend les choses un peu plus difficiles que d’habitude, mais j’ai une salle de sport chez moi et le Team Denmark aide aussi en me donnant accès à de superbes infrastructures. Les plus proches sont à une heure de route, donc les journées sont longues et il n’y a pas beaucoup de temps pour se reposer ! J’ai également abordé d’autres aspects plus en détail. J’ai analysé des courses, examiné des rapports et approfondi des choses vues les années précédentes pour apprendre et comprendre un maximum de données. J’ai beaucoup travaillé sur la technique avec l’équipe et l’Academy avec des appels et des réunions tous les jours avec différentes personnes. Je me sens prêt et j’ai hâte que la saison commence.