Lundgaard s’engage en IndyCar avec Rahal Letterman Lanigan

L’IndyCar est-elle le nouvel Eldorado des pilotes de F2 pour qui les portes de la F1 se sont fermées ? On pourrait décemment le croire puisque, quelques semaines après la signature de Callum Ilott chez Juncos Hollinger pour la saison 2022, c’est Christian Lundgaard qui y a trouvé refuge.

Le pensionnaire de l’Alpine Academy s’exile aux Etats-Unis et récupère un baquet de choix chez Rahal Letterman Lanigan Racing, avec un accord pluriannuel. Il remplace Takuma Sato dans la voiture numéro 30 motorisée par Honda, le pilote Japonais étant pressenti chez AJ Foyt Racing.

"Je suis très heureux de rejoindre Rahal Letterman Lanigan Racing en IndyCar" a déclaré Lundgaard. "C’est une équipe fantastique qui m’a fait sentir le bienvenu plus tôt cette année lorsque j’ai fait mes débuts dans la série. Ils sont le choix parfait et je suis heureux de les rejoindre pour ce nouveau chapitre de ma carrière."

Le Danois avait fait une pige avec RLL à Indianapolis, avec une belle qualification à la clé : "J’étais très ouvert d’esprit lorsque j’ai couru à Indianapolis au mois d’août et l’expérience que j’ai vécue n’a fait que renforcer mon envie de recommencer, alors avoir cette opportunité en tant que pilote à plein temps est un privilège."

"Je ne peux que remercier Bobby, Piers et l’équipe, ainsi que mes soutiens et Alpine pour avoir mis tout cela en place. Je suis déterminé à rendre cette confiance par des performances sur la piste dès le début de la saison en février."

"Bien sûr, ce sera un tout nouveau défi pour moi, surtout avec les courses sur ovale, que je n’ai jamais faites auparavant. J’aime à penser que j’apprends vite, alors ce sera une expérience formidable."

"Pour l’instant, je ne me fixe pas trop d’attentes, si ce n’est de travailler dur et d’apprécier la course, en espérant que les résultats suivront. Pour l’instant, mon objectif est de terminer le championnat de Formule 2 avant de m’engager pleinement dans l’INDYCAR. J’ai hâte que l’expérience commence."

Lundgaard défendra les couleurs de RLL Racing aux côtés de Graham Rahal, le fils du directeur Bobby Rahal, et de Jack Harvey. Le Britannique, remercié par Meyer Shank Racing pour laisser la place à Simon Pagenaud, a trouvé refuge dans la monoplace numéro 45.