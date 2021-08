Lundgaard fera ses débuts en IndyCar ce week-end à Indianapolis

Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) a annoncé aujourd’hui que le team engagera Christian Lundgaard, actuellement engagé en Formule 2, pour le Big Machine Spiked Coolers Grand Prix, qui aura lieu au Indianapolis Motor Speedway circuit, le 14 août.

Le pilote danois a déjà effectué un test en IndyCar avec la même écurie au Barber Motorsport Park, le 26 juillet dernier. Lundgaard est aussi membre de l’Alpine Academy, le programme crée par Alpine F1 Team pour identifier et accompagner de jeunes pilotes dans leurs carrières respectives.

"Nous sommes très contents du travail réalisé par Christian lors de notre récente journée de tests au Barber Motorsport Park et nous avons hâte de le voir rouler au Indianapolis Motor Speedway" a déclaré Bobby Rahal, co-propriétaire de l’équipe avec David Letterman et Mike Lanigan.

"Cela va être une expérience et un défi importants avec le peu de temps consacré aux essais libres comparé à d’autres circuits. Le circuit routier d’Indianapolis est similaire aux circuits européens, car son tracé a été dessiné pour la Formule 1."

"Je pense donc que cela devrait être moins compliqué que les autres circuits traditionnels de l’IndyCar. Cependant, avec le manque d’essais privés et tests réalisés par Christian en IndyCar, nous n’avons pas d’attentes particulières de sa part, autre que réaliser du bon travail et être régulier."

Lundgaard est impatient de se lancer à l’assaut des 14 virages et 2,439 miles du circuit routier d’Indianapolis Motor Speedway. Il s’est rendu sur ce tracé lors de son moulage baquet en juillet.

"Je suis super enthousiaste à l’idée de m’essayer à l’IndyCar cette semaine" explique Christian Lundgaard, qui va conduire la monoplace numéro 45 propulsée par un moteur Honda.

"J’ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir conduire des voitures de course incroyables et j’ai hâte de pouvoir ajouter l’IndyCar à cette liste. En amont de cette course, j’ai eu l’occasion de tester la voiture et le ressenti était vraiment bon."

"Je suis sûr que le ressenti sera encore meilleur dans des conditions de course aux cotés de tous les talentueux pilotes de la catégorie. Il y a eu énormément de travail réalisé pour que cela soit possible et je me sens prêt à relever ce défi. J’ai regardé toutes les courses d’IndyCar cette année, et donc, avoir la chance de faire partie du plateau est incroyable."

"Je dois apprendre beaucoup en peu de temps, mais essayer quelque chose de nouveau est super intéressant. Je souhaite remercier Rahal Letterman Lanigan Racing, Alpine, mes sponsors et investisseurs de m’avoir soutenu sur ce projet. C’est une opportunité unique, j’ai hâte de faire au mieux."

Davide Brivio, directeur de la compétition d’Alpine F1 Team, a ajouté : "L’IndyCar est un grand championnat, très compétitif, avec de sérieux participants et nous sommes impatients de voir comment Christian va pouvoir convertir cette opportunité."

"Christian est un pilote important de l’Alpine Academy, car il a démontré d’énormes prouesses tout au long de sa carrière en tant que jeune pilote. Après deux saisons en Formule 2, nous évaluons différentes options pour la suite de son parcours."

"Concernant cette opportunité particulière, nous nous concentrons sur le présent ; découvrir un autre type de voiture, un autre environnement, travailler dur et délivrer en course. Je suis sûr que Christian va aimer, et j’ai hâte de le voir en course !"