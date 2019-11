Lundgaard débutera en F2 à Abu Dhabi

Le dernier week-end de F2 aura lieu en même temps que celui de la Formule 1, à Abu Dhabi, dans dix jours. Ce sera l’occasion pour certaines équipes de commencer de tester des jeunes pilotes en vue de la saison prochaine : ainsi, chez Trident, le pilote danois Christian Lundgaard pourra effectuer ses débuts dans la catégorie supérieure, chez Trident.

Le jeune pilote - qui fait partie du programme junior de Renault - roulait cette saison en F3 pour ART et a terminé la saison à la sixième place au général. Il sera pour cette dernière manche de la saison le coéquipier de Giuliano Alesi. Le Danois se doute que ce ne sera pas facile, mais il sera là pour apprendre : "Je suis fier et excité de faire mes débuts en F2. J’aimerais remercier la Renault Sport Academy et mes partenaires pour leur confiance en moi. Débuter dans un championnat à la dernière manche va être un grand défi, mais ce sera une super expérience."

"La F2 est un grand pas en avant, il y a toujours beaucoup de bagarres et vous devez penser à la stratégie pour faire tourner les choses à votre avantage. Je suis impatient de démarrer et de voir ce qu’on peut faire", conclut-il.

Le gérant de l’équipe italienne, Giacomo Ricci, ne tarit pas d’éloges sur son nouveau pilote : "Nous sommes très heureux d’accueillir un jeune pilote talentueux comme Christian Lundgaard, car il se révèle être un plus intéressants espoirs en sport auto. Cette année, en tant que débutant, Christian a réalisé une super saison en F3 : j’étais impressionné par s on talent chaque fois que je le voyais en piste."

Trident est actuellement bonne dernière au classement par équipes et espère finir la saison sur une bonne note, notamment grâce à sa nouvelle recrue : "Pour l’équipe Trident, avoir Christian avec nous représente une excellente opportunité de ramener de bons résultats à la maison et de contribuer à sa progression. Nous ferons de notre mieux pour le soutenir dans ses débuts en F2, sur une piste où il n’a jamais couru."