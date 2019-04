Lotterer en pole de l’E-Prix de Rome malgré la pluie

La séance qualificative de l’E-Prix de Rome, la première manche européenne de la saison de Formule E, a été marquée par l’arrivée de la pluie au moment de la Superpole. C’est André Lotterer qui s’est illustré dans des conditions pourtant compliquées.

L’Allemand de DS Techeetah a signé la pole position lors de l’exercice sur un tour, après avoir dominé les phases de groupe des qualifications. Les pilotes s’élançant dans l’ordre du championnat, les leaders ont été désavantagés par une piste sale et cela a donc notamment permis aux monoplaces de Dragon d’arriver toutes les deux en Superpole.

Lotterer sera finalement accompagné par Mitch Evans, de chez Jaguar, en première ligne. Jose Maria Lopez, pilote Dragon, sera troisième devant Stoffel Vandoorne, qui réussit de nouveau une belle qualification. Maximilian Günther, qui fait son retour après avoir été remplacé par Felipe Nasr, a placé l’autre monoplace Dragon en cinquième place, malgré une petite erreur en Superpole.

Ce fut également le cas pour Sébastien Buemi, qui sera sixième sur la grille après une erreur lors de son dernier tour, alors que la pluie arrivait dans la capitale italienne. Edoardo Mortara et Robin Frijns seront en quatrième ligne devant Alex Lynn, qui remplace Nelson Piquet chez Jaguar, et Pascal Wehrlein, sur la première Mahindra.

L’ordre des qualifications a pénalisé les leaders puisque Antonio Felix da Costa, Sam Bird, Lucas di Grassi et Jean-Eric Vergne sont respectivement 13e, 14e, 15e et 17e. Jérôme d’Ambrosio est 20e devant Tom Dillmann et Alexander Sims, qui connu une nouvelle mésaventure mécanique sur sa BMW.