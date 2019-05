Loeb remplace Mikkelsen au Portugal

Sébastien Loeb remplacera Andreas Mikkelsen au sein de l’équipe Hyundai Motorsport à l’occasion du Vodafone Rally de Portugal (30 mai - 2 juin).

Auteur d’une superbe performance le menant à la troisième place du Copec Rally Chile dès ses débuts sur terre avec la Hyundai i20 WRC, le nonuple champion du monde des rallyes sera présent au Portugal aux côtés de Thierry Neuville et Dani Sordo.

La décision d’écarter Andreas Mikkelsen, septième au Chili, est la deuxième du genre en quatre rallyes, la première ayant eu lieu en Corse au mois de mars. Le Norvégien devrait toutefois être de retour au volant dès le Rally Italia Sardegna (13-16 juin).

Grâce au premier podium de Sébastien Loeb, le constructeur approche du cap de la mi-saison avec une avance de vingt-neuf points sur Toyota Gazoo Racing au championnat constructeurs.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère », affirme Andrea Adamo, le directeur de l’équipe ayant jugé nécessaire de réagir rapidement après le Chili. « Nous devons avancer en tant qu’équipe et utiliser le plus efficacement possible le côté polyvalent de nos équipages. Sébastien et Daniel ont fait un bon rallye au Chili et ils ont eu de bonnes sensations avec la voiture sur terre. Nous pensons donc que leur contribution pourrait nous permettre d’augmenter notre potentiel de points au Portugal. »

Le Portugal sera la cinquième apparition de Sébastien Loeb pour Hyundai Motorsport cette saison. Le Français avait rejoint l’équipe pour un programme de six rallyes.

« J’ai eu d’excellentes sensations avec la Hyundai i20 Coupe WRC au Chili comme notre podium l’a démontré », a-t-il indiqué. « Je suis ravi d’avoir la chance de poursuivre sur cette lancée au Portugal. C’est un peu inattendu, mais je suis dans un bon état d’esprit et déterminé à obtenir un nouveau résultat solide pour l’équipe. »

Après un début de saison décevant, Andreas Mikkelsen avait repris des couleurs en terminant deuxième du Xion Rally Argentina, derrière Thierry Neuville. Deux semaines plus tard, il terminait cependant à plus de quatre minutes et demie d’Ott Tänak, victorieux au Chili.

« Nous faisons tout notre possible pour qu’Andreas reprenne confiance », ajoutait Andrea Adamo. « Nous sommes convaincus qu’il abordera son prochain rallye en Sardaigne de la même façon qu’en Argentine. »