Liste des engagés WEC pour 2023 : 13 Hypercars, 9 constructeurs en lice !

Par Franck Drui 11 janvier 2023 - 11:20





La 11e saison du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA réunira un plateau incroyable de 13 Hypercars pour neuf constructeurs. C’est bien le signe que le championnat continue de se développer.

Toute une série de nouveaux noms va également rejoindre le WEC cette année, parmi lesquels les anciens pilotes de Formule 1, Antonio Giovinazzi et Jacques Villeneuve.

Cette saison 2023 du WEC affichera 38 engagés issus de 12 pays avec un nombre record dans les catégories Hypercar et LMGTE Am.

L’arrivée de la catégorie Hypercar en 2021 a fait entrer le WEC dans un nouvel âge d’or, porté par le soutien de multiples constructeurs (Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche, Toyota et Vanwall). De fait, en l’espace d’un an seulement, le nombre d’engagés dans la catégorie Hypercar du WEC a plus que doublé puisqu’ils sont 13 au total en 2023 (contre six en 2022).

La liste des engagés 2023 est plus forte que jamais : les constructeurs sont associés à des équipes de niveau mondial et de grands noms du sport auto tels que Penske Motorsport. S’ajoute à cela une liste de pilotes de grande expérience issus de différentes disciplines de la compétition automobile.

La 11e saison du WEC sera également mémorable car les 24 Heures du Mans – le joyau du calendrier du WEC – célébreront leur centenaire. Le championnat retournera en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie dans le cadre d’un calendrier étendu à sept courses (Sebring, Portimao, Spa, Le Mans, Monza, Fuji et Bahreïn).

Cliquez ici pour consulter la liste complète au format PDF

La liste des engagés 2023 du FIA WEC en quelques faits et chiffres-clés :

· Trente-huit engagés représentant 12 nations : Italie (9), Allemagne (6), USA (5), Grande-Bretagne (4), France (4), Japon (3), Belgique (2), Canada (1). Suisse (1), Pologne (1), Autriche (1), Oman (1)

· 13 engagés en Hypercar, 11 en LMP2, 14 en LMGTE Am

· 2023 verra l’arrivée très attendue en Hypercar des constructeurs Cadillac, Ferrari et Porsche

· Au total, neuf constructeurs seront représentés via les catégories du Championnat (Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche, Toyota, Glickenhaus, Vanwall, Chevrolet et Aston Martin)

· Record dans l’histoire du WEC du nombre d’engagés en LMGTE Am (14 engagés)

· Quatre femmes figurent sur la liste des engagés du WEC (1 chez Prema Racing en LMP2 et 3 chez Iron Dames en LMGTE Am) et très probablement d’autres à venir avant Sebring

Hypercar

· Ferrari et Porsche transfèrent leurs écuries officielles de LMGTE Pro en Hypercar pour 2023

· La nouvelle Ferrari 499P fait son entrée dans le WEC 50 ans après que la 312 P ait fait sa dernière apparition dans la catégorie reine.

· Le champion du monde en titre Toyota Gazoo Racing alignera deux Toyota GR010 Hybrid avec des équipages inchangés pour 2023

· Pour sa deuxième saison en WEC, Peugeot TotalEnergies engage deux Hypercars Peugeot 9X8 Hybrid

· Porsche Penske Motorsport s’engage en WEC avec deux Hypercars Porsche 963 très attendues. La n° 5 sera pilotée par Dane Cameron, Michael Christensen et Frederic Makowiecki et la n°6 par Kevin Estre, Andre Lotterer et Laurens Vanthoor

· Ferrari AF Corse s’embarque dans la campagne Hypercar avec deux Ferrari 499P. L’ancien pilote de F1 Antonio Giovinazzi prendra le volant de la n° 51 associé aux piliers de la marque que sont Alessandro Pier Guidi et James Calado. La voiture-sœur n° 50 sera pilotée par Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen

· Cadillac Racing rejoint également la catégorie reine du WEC en 2023 avec son trio de pilotes, Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook

· Glickenhaus Racing revient avec une Glickenhaus 007 engagée et Romain Dumas annoncé dans l’équipe américaine

· Floyd Vanwall Racing Team entre dans la mêlée avec une Vanwall Vandervell 680. Au volant de la nouvelle voiture faite pour 2023, on trouvera l’ancien champion du monde de F1 Jacques Villeneuve, Esteban Guerrieri et Tom Dillmann

· Deux Porsche 963 privées sont engagées également dans la catégorie Hypercar : la première est la Hertz Team JOTA avec notamment Yifei Yi et la seconde la Proton Competition avec Gianmaria Bruni annoncé au volant

LMP2

· Onze engagés en LMP2 représentant six nations (Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et USA)

· Liste impressionnante de pilotes issus de différentes disciplines du sport automobile y compris des nouveaux venus comme l’actuel pilote de F2 Juan Manuel Correa ou le pilote de réserve de F1 Pietro Fittipaldi. La liste des pilotes engagés en LMP2 comporte également de grands noms de l’endurance comme Filipe Albuquerque, Oliver Jarvis, Phil Hanson, Tom Blomqvist, Mathieu Vaxiviere et Andre Negrão

· Team WRT, Alpine Elf Team, United Autosports et Prema Racing engagent chacun deux voitures

· Après une saison spectaculaire l’année dernière chez les Iron Dames en LMGTE Am, la jeune pilote française Doriane Pin arrive dans la catégorie chez Prema Racing pour courir sur une Oreca 07-Gibson

· United Autosports aligne à nouveau le plus jeune concurrent de l’histoire du WEC et actuel détenteur du record du plus jeune pilote à finir Le Mans : Josh Pierson, 17 ans

LMGTE Am

· Liste d’engagés record en LMGTE Am avec 14 équipes (contre 13 l’année dernière)

· Quatre marques : Porsche (6), Ferrari (4), Aston Martin (3) et Chevrolet (1)

· Après un retour très apprécié en WEC dans la catégorie LMGTE Pro l’année dernière, Corvette Racing sera au départ en LMGTE Am en 2023. L’équipage sera emmené par l’Américain Ben Keating

· L’équipage 100% féminin n°85 Iron Dames est à nouveau engagé avec Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey

· Après deux saisons complètes en LMP2, Richard Mille Racing s’associe à AF Corse en 2023 pour créer une nouvelle équipe LMGTE Am. Luis Perez Companc est engagé au volant d’une Ferrari 488 GTE EVO.

· L’excellente équipe LMGTE Am TF Sport est rebaptisée ORT by TF pour 2023. Le pilote installé à Oman Ahmad Al Harthy rejoint Michael Dinan et Charlie Eastwood au volant de l’Aston Martin Vantage AMR

· Retour de plusieurs équipes bien connues dont AF Corse, Dempsey-Proton Racing, Team Project 1, Iron Lynx, Kessel Racing, D’Station Racing et GR Racing

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Le championnat du monde d’Endurance de la FIA s’apprête à vivre l’une des plus palpitantes saisons de son histoire. La grille, composée notamment de 13 Hypercars de sept constructeurs différents, est annonciatrice de grandes batailles en piste tout au long des sept manches du championnat. Cette année, marquée par le Centenaire des 24 Heures du Mans, est attendue par tous les fans de sport automobile. Rendez-vous le 11 mars prochain à Sebring pour le Prologue de cette fantastique saison !"

Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA : "Le nombre, mais aussi la qualité des engagements, sont significatifs et prouvent que le championnat du monde d’Endurance de la FIA ne cesse de croître d’année en année. La catégorie Hypercar a atteint le niveau que nous avions envisagé au début du développement de ce concept, avec 13 participants de sept marques automobiles différentes. La classe LMP2 continue d’être une plateforme éprouvée et hautement compétitive, tandis que le passage à une classe GT unique représente un pas dans la bonne direction qui pose les bases nécessaires pour l’avenir des courses GT dans la première série d’endurance au monde. Je suis convaincu que 2023 marquera le début d’un nouvel âge d’or dans l’histoire du WEC FIA."

Frédéric Lequien, Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance FIA : "Il est réellement extraordinaire de voir le WEC et le sport automobile dans le monde entier devenir de plus en plus forts. J’aimerais saisir l’occasion de souhaiter ici très chaleureusement la bienvenue à nos amis de Cadillac, Ferrari, Porsche et Vanwall qui rejoignent notre catégorie Hypercar cette année – c’est un grand honneur de voir tant de constructeurs s’associer au WEC et faire confiance à notre championnat. Il est également très encourageant de voir autant d’engagés en LMP2 ainsi qu’un nombre record d’équipes en LMGTE Am. Le WEC se prépare à vivre sa plus belle saison."