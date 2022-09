Lilou Wadoux va tester une Hypercar, Doriane Pin une LMP2

Par Emmanuel Touzot 16 septembre 2022 - 13:36





C’est une excellente nouvelle pour la délégation française, mais aussi pour les femmes en sport automobile : Lilou Wadoux et Doriane Pin ont été sélectionnées pour les tests de pilotes débutants qui se dérouleront en novembre à Bahreïn.

Les deux pilotes font partie d’un groupe de quatre, également composé de Lorenzo Colombo et Finn Gehrsitz. Les quatre jeunes talents rouleront chacun dans une voiture championne de sa catégorie, et les deux tricolores récupéreront les deux baquets les plus prestigieux.

Wadoux (photo) roulera en Hypercar lors de ce test, soit au volant de la Toyota GR010, soit au volant de l’Alpine A480, selon le résultat des 8 Heures de Bahreïn, qui se tiendront la veille de ce test et couronneront les champions 2022.

Celle qui pilote pour le Richard Mille Racing cette année deviendra par la même occasion la première femme à rouler en Hypercar, ainsi que la première à piloter une voiture de la catégorie reine de l’endurance depuis Vanina Ickx en 2011.

Doriane Pin, quant à elle, prendra le volant d’une Oreca Gibson de LMP2, sans que l’on ne connaisse encore l’équipe concernée. Celle qui a disputé les 6 Heures de Spa pour Iron Dames en GTE Am effectuera son premier test dans un prototype de la catégorie.

De leur côté, Colombo et Gehrsitz rouleront en GTE Pro et GTE Am. Le premier pilotera une Ferrari 488 GTE ou une Porsche 911 RSR, tandis que le second prendra le volant d’une Aston Martin Vantage AMR.