Les sports automobiles au Luxembourg : Une véritable foire pour les parieurs sportifs

Au Luxembourg, même si le football est roi comme ailleurs en Europe, il existe d’autres disciplines sportives qui captivent presqu’autant l’attention des parieurs et promoteurs de paris sportifs : les sports automobiles.

Bien qu’étant un petit pays, le Luxembourg est une destination internationale pour bon nombre de touristes, et pas que pour son paysage estival. L’économie diversifiée du pays a favorisé le développement de l’industrie automobile qui elle, a engrangé une bonne gamme de sports automobiles.

Le pays est ainsi l’hôte plusieurs compétitions sportives automobiles à caractère national ou international, lesquelles attirent les constructeurs, les amateurs de courses automobiles, les parieurs sportifs, et bien évidemment les bookmakers. C’est donc un marché très intéressant pour se faire des entrées entre 2 courses folles, d’autant plus qu’il est promis à un bel avenir.

Les différents championnats de sports automobiles au Luxembourg

L’univers des paris sportifs Luxembourg est une sphère très mouvementée. Il y existe beaucoup de championnats et compétitions où les amateurs de courses peuvent s’adonner à leur autre passion pour les paris sportifs. Ces compétitions réunissent vitesse, suspense et excitation ; donc un bon concentré d’adrénaline pour les parieurs qui n’hésitent pas à faire des mises.

— Le Championnat du Luxembourg des circuits : C’est un championnat annuel qui s’étend sur 6 mois, d’Avril à Septembre. Il se compose d’une série de courses sur 4 circuits. Il s’ouvre habituellement avec le premier circuit de Hockenheim, et s’achève avec celui de Goodyear High Speed Trophy. Entre les 2, vous avez les circuits de BRCC Zandvoort et de Goodyear High Speed Race.

— Le Championnat du Luxembourg des courses de côtes : Il consiste en une série de courses sur différentes montagnes du pays. Les courses sont nombreuses dans ce championnat, mais la plus fameuse reste celle d’Eschdorf, qui aussi fait partie d’un plus grand championnat : l’European Hill Race. On comprend pourquoi elle réunit facilement une bonne centaine de pilotes venus des 4 coins du continent, ainsi qu’une foule à craquer de supporters.

— Le Championnat du Luxembourg des rallyes : comme les autres championnats de la collection des autosports, il se déroule aussi en période estivale, de Mars à Octobre, et se compose de 8 Rallyes. Dans la catégorie des Rallyes au Luxembourg, le championnat des Rallyes n’est pas unique. Il existe aussi la Coupe des Rallyes, qui a une portée plus nationale et se déroule durant la même période.

— Le Championnat du Luxembourg des slaloms : C’est un championnat qui comporte plusieurs circuits de courses dont le premier est habituellement celui de Goodyear. La compétition se déroule entre le printemps et l’été, d’Avril à Août.

Pourquoi parier sur les sports automobiles au Luxembourg ?

On peut trouver plusieurs raisons de parier sur les sports automobiles. Mais, la raison la plus intéressante est bien évidemment le fait qu’il y a de l’argent à se faire car, quand on parie, c’est d’abord pour se faire des gains. Et en plus, comme vous l’aurez saisi, ce ne sont pas les compétitions qui manquent.

En effet, pour promouvoir leur entreprise et leurs conceptions autos, les marques comme Mercedes, Ferrari, Porsche, Toyota ou Citroën, utilisent les circuits de compétitions automobiles. Elles ne ratent pas une occasion de montrer l’endurance de leurs tout nouveaux moteurs ou le look du dernier modèle d’une de ses gammes. Elles sponsorisent ainsi de nombreux championnats, depuis les petits comme le championnat du Luxembourg des slaloms, aux plus gros comme le championnat du monde de Formule 1.

C’est la discipline vedette des sports automobiles. D’ailleurs, quand on parle de sports automobiles, la première référence que l’on a dans le milieu c’est la F1. C’est l’objectif de tout parieur des sports automobiles, car parier sur la F1 est un excellent moyen d’arrondir les fins du mois. Mais, quand on est débutant dans les paris sportifs automobiles, l’on conseille de commencer par les petits championnats.

L’avenir des sports automobiles au Luxembourg

L’avenir des sports automobiles au Luxembourg, vous le dira Varieur Montague, est très prometteur car le pays emploie les grands moyens pour attirer les entrepreneurs. Varieur Montague est un auteur et également un expert en paris sportifs dans le monde, spécialement dans les sports automobiles. Vous pouvez consulter son profil ici.

En 2016, le pays a annoncé la construction du Luxembourg Automobile Campus, un complexe industriel dédié à la recherche et développement pour les composantes automobiles. Il a été rebaptisé Innovation Campus en 2018 car il est plus grandiose que la version initiale et n’est plus restreint à la seule filière automobile. C’est pourquoi, initialement prévue pour 2018, l’inauguration du Campus s’est faite en 2020.

Il favorisera ainsi l’implantation des entreprises de la filière, ce qui permettra donc l’expansion des sports automobiles, utilisés comme outils marketing et de démonstration de prouesses des acteurs du domaine. Ainsi, les parieurs et les bookmakers ont tout un avenir radieux qui s’offre à eux, avec toutes les promesses de compétitions encore plus délirantes.