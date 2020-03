Les Rallyes du Portugal et d’Italie reportés en WRC

Face à la propagation du coronavirus (COVID-19), le Vodafone Rally de Portugal et le Rally Italia Sardegna ont été reportés tous les deux.

Après la prolongation de l’état d’urgence au Portugal et de mesures similaires en Italie, des discussions ont été menées entre les autorités nationales des deux pays, la FIA et WRC Promoter.

Avec l’accord unanime de toutes les parties impliquées, les organisateurs Automóvel Club de Portugal (ACP) et Automobile Club d’Italia (ACI) ont demandé le report de leurs rallyes respectifs.

Le Vodafone Rally de Portugal, cinquième manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes, devait se dérouler à Matosinhos du 21 au 24 mai. Le Rally Italia Sardegna, sixième rendez-vous du calendrier, était prévu en Sardaigne du 4 au 7 juin.

« Nous souhaitons remercier tous nos soutiens et partenaires pour leur compréhension », a déclaré Carlos Barbosa, président de l’ACP. « Nous avons hâte de les retrouver à Matosinhos plus tard dans l’année. »

De nouvelles dates seront trouvées pour que le Portugal et l’Italie puissent accueillir le WRC

« L’Automobile Club d’Italia, en tant que fédération italienne du sport automobile et organisatrice du Rally Italia Sardegna, s’est mise à la disposition de la FIA et de WRC Promoter pour étudier une nouvelle date permettant la tenue de cet événement prestigieux et historique », a ajouté le président de l’ACI Angelo Sticchi Damiani.

WRC Promoter et la FIA continuent de suivre de près la situation dans les pays touchés et ceux devant accueillir les prochains rendez-vous, sans oublier les pays où sont basés tous les concurrents et équipes engagés en WRC.

« Toutes les parties s’efforceront d’identifier des dates alternatives pour les rallyes reportés plus tard dans la saison si la situation liée au COVID-19 s’améliore, en tenant compte de la logistique du championnat, de la capacité des concurrents à voyager de nouveau et les moyens du pays en question à se préparer et à accueillir le WRC à un tel moment », a précisé Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter.