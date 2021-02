Les Mercedes et les Venturi interdites de qualifications (+ vidéo)

L’accident d’Edoardo Mortara, qui est à l’hôpital pour des contrôles de routine, aura des conséquences plus importantes que la seule absence du pilote concerné pour la suite de ce deuxième E-Prix en Arabie Saoudite.

En effet, la direction de course de la Formule E a décidé d’enquêter sur les causes de l’accident, qui ont vu la voiture tirer tout droit sans ralentir après un essai de départ, et refusent que les voitures équipées d’un groupe motopropulseur Mercedes ne prennent part aux qualifications.

"Les équipes Mercedes EQ et ROKiT Venturi Racing ne sont pas autorisées à prendre la piste pendant la séance de qualifications, alors que l’enquête continue pour trouver les causes de l’accident de Mortara" a communiqué la direction de course.

Venturi, de son côté, semble indiquer que le problème s’est situé au niveau des freins dans l’accident, mais les organisateurs du championnat ne veulent pas prendre de risque de voir un tel incident se reproduire.

Le poleman et vainqueur de l’E-Prix d’hier, Nyck de Vries, ne pourra donc pas défendre sa pole position. Stoffel Vandoorne et Norman Nato ne seront également pas présents pour la séance qualificative, tout comme Mortara, encore à l’hôpital.