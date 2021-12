Les meilleurs circuits pour un stage de pilotage

Si vous aimez la vitesse, un stage de pilotage sur un vrai circuit automobile est un concept qui va vous plaire. Il s’agit de tester vos limites sur une piste entièrement sécurisée. Et quoi de mieux que d’apprendre la conduite avec une belle voiture de course sur les circuits classés parmi les meilleurs du pays ? Voici une petite liste pour vous aider à trouver votre bonheur.

Le circuit de Bresse pour vous entraîner

Ce circuit automobile situé à quelques heures de Lyon et de Dijon, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, est idéal pour faire un stage. En effet, il s’agit d’une piste spécialement destinée aux entraînements. Elle dispose d’une longueur de près de 3000 mètres. Les virages sont lents. Les courbes du circuit, quant à elles, sont à la fois de tailles moyennes et rapides. Le circuit de Bresse est totalement sécurisé, permettant ainsi aux débutants de découvrir de belles sensations au cours de leur stage de pilotage.

Le circuit de Ceram-Mortefontaine, un circuit parmi les plus longs de France

Juste au nord-est de Paris se trouve le circuit de Ceram-Mortefontaine. Si vous passez en ville, n’hésitez pas à y faire un saut. Avec ses 5200 mètres de long, cette piste rendra votre stage de pilotage encore plus enrichissant. Les quelques heures que vous passerez au volant de la voiture de course seront exceptionnelles. L’atout de ce circuit, c’est qu’il est encore peu connu. Vous pourrez donc vous initier au pilotage dans le calme et suivant votre rythme. Il est aussi idéal si vous désirez expérimenter un long parcours sans craindre votre sécurité et celle des autres.

Le circuit des 24h du Mans pour apprendre à piloter

Si vous désirez trouver un stage de pilotage vous permettant un apprentissage rapide et à la fois ludique, rendez-vous au Mans. Il s’agit du plus long circuit auto du pays. C’est également une piste légendaire ayant accueilli plusieurs compétitions. Il attire des milliers de passionnés du sport automobile chaque année. Le circuit des 24h du Mans est doté d’une longueur de 13 629 mètres. Celui-ci n’est emprunté que quelques fois par an. Pour votre stage de pilotage, vous pouvez utiliser la piste de Maison Blanche. Des moniteurs expérimentés vous transmettront leur savoir-faire et vous guideront tout au long du périple.

Le circuit de Charade, un parcours mythique à ne pas manquer

Le circuit de Charade est idéal pour un stage de pilotage. Il se situe près de Clermont-Ferrand, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec ses 3975 mètres de long, il vous fera ressentir les meilleures sensations procurées par la vitesse. Le parcours propose un tracé montagneux et sinueux.

Le circuit de Fay de Bretagne et sa belle ligne droite

Si vous vous situez près de Nantes, rendez-vous dans le circuit de Fay de Bretagne. Cette piste dispose d’une longueur de 4200 mètres. Votre stage sera encore plus enrichissant grâce aux 13 virages ainsi que la ligne droite de près de 1000 mètres dont dispose le circuit. Il est ouvert au grand public pour des sessions de roulage open. Renseignez-vous sur les dates prévues à cet effet pour ne pas rater une occasion de vous surpasser sur une piste automobile sécurisée.