Les deux courses en Arabie Saoudite seront nocturnes en 2021

Diriyah, en Arabie saoudite, accueillera la première course nocturne de Formule E dans le cadre de la Saison 7 de la discipline. Toujours axée sur des solutions innovantes et durables, la Formule E éclairera la piste avec une technologie LED à faible consommation alimentée par des énergies entièrement renouvelables.

La Formule E a confirmé ce matin que le Championnat du Monde ABB FIA de Formule E 100% électrique illuminera littéralement les rues de Diriyah, pour la troisième édition de la manche saoudienne du championnat

Avec un spectaculaire double-header dans le noir, le premier sport à présenter un impact carbone neutre et ce, depuis sa création, utilisera à nouveau sa plate-forme pour un appel à l’action, rappelant aux fans que même les courses les plus intenses et les plus imprévisibles peuvent avoir lieu sans que l’environnement en paie le prix.

La Formule E, comme la Formule 1, roulera donc de nuit dans le pays, puisque Djeddah doit accueillir le premier Grand Prix d’Arabie Saoudite de l’Histoire de la Formule 1 en fin d’année prochaine. Le double header de Formule E à Diriyah se déroulera, lui, les 26 et 27 février prochains.