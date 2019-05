Leonardo Lorandi devient Pilote Affilié de Renault Sport

Renault Sport Racing a annoncé la signature du pilote italien Leonardo Lorandi comme Pilote Affilié de Renault Sport.

L’arrivée de Leonardo Lorandi survient juste avant la course à Monaco de la Formule Renault Eurocup ce weekend. À dix-huit ans, le pilote originaire de Brescia (Italie) dispute actuellement l’Eurocup chez JD Motorsport avec laquelle il a réalisé un beau début de saison en s’offrant un podium et un meilleur tour en course à Monza. Il est actuellement troisième au classement rookies.

Après avoir commencé le karting en 2007 et remporté des titres en 2012, 2014 et 2016, le jeune italien s’est attaqué à la monoplace dans le cadre du Championnat d’Italie de Formule 4 en 2017. L’an dernier, il s’y est classé à une prometteuse deuxième place avec cinq victoires, dix podiums et trois pole positions.

En tant que Pilote Affilié de Renault Sport, Leonardo bénéficiera des installations de pointe de Renault Sport Racing en matière d’entraînement physique et technique afin de développer son potentiel dans tous les domaines. Ce rôle permet aussi à Renault d’observer ses talents de plus près.

Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy : « C’est un plaisir de travailler de manière plus étroite avec Leonardo. Ses premières performances en monoplace ont été impressionnantes. Il a réalisé des débuts prometteurs en Eurocup et il peut continuer de progresser grâce à son statut de Pilote Affilié. Il y a assurément de la place pour davantage de pilotes italiens aux plus hauts échelons du sport automobile et nous espérons que Leonardo se développera dans le cadre de l’Académie. »

Leonardo Lorandi : « Je suis vraiment heureux et fier de recevoir cette chance et je me dois de remercier tout le monde chez Renault. Je sens que je peux énormément progresser avec toutes les opportunités offertes par Renault et les personnes impliquées. J’ai atteint une bonne position en Championnat d’Italie de F4 l’an dernier, mais cette annonce est une plus belle réussite encore. Faire partie d’une équipe aussi grande et sérieuse que Renault est une occasion fantastique que je ne compte pas gâcher. Je veux maintenir les couleurs de Renault le plus haut possible. »