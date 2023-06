Le WEC a dévoilé son calendrier pour la saison 2024

Par Emmanuel Touzot 9 juin 2023 - 10:50





En marge des 24 Heures du Mans, le WEC a annoncé son calendrier pour la saison 2024. Il y aura une manche de plus, puisque la saison comptera huit épreuves, contre sept cette année.

Sebring, Monza et Portimão disparaissent du calendrier, mais on note le retour de Sao Paulo et Austin, qui organisera une course désormais nommée Lone Star Le Mans. Le circuit de Losail ouvrira la saison, avec le prologue d’abord, puis les 1812 Kilomètres du Qatar. C’est également la première fois que le WEC ira sur ce circuit.

Mais la surprise du chef est l’arrivée au calendrier d’Imola, sur lequel se déroulera une course de six heures au printemps. Le tracé ne semble pas être celui qui se prête le plus à des luttes entre Hypercar, mais l’étroitesse de la piste sera certainement un facteur de tensions en matière de trafic.

Moins de catégories en piste

Le WEC a confirmé qu’il ne présentera pas la catégorie LMP2 lors d’autres manches que les 24 Heures du Mans l’année prochaine.

La nouvelle, qui était attendue, verra le championnat tomber à 2 catégories - Hypercar et LMGT3. Les LMP2 continueront d’être présentes aux 24 Heures du Mans, avec une limite possible de 15 voitures.

La FIA et l’ACO se félicitent de ce calendrier

Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, a commenté ce calendrier : "Il est toujours encourageant de voir les championnats de la FIA prendre de l’ampleur. L’annonce du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA 2024 constitue un autre développement positif au sein de la série."

"En 2024, le calendrier connaîtra une expansion à la fois en termes de nombre de courses mais, plus important encore, de diversité géographique, ce qui permettra au WEC d’être accessible à davantage de personnes."

"Plus globalement, l’évolution du calendrier coïncide avec la montée en puissance du WEC, et en particulier de sa catégorie reine Hypercar. Ce succès est le fruit de la réforme du cadre réglementaire de la série, menée conjointement par la FIA et l’ACO et qui a attiré de nouveaux constructeurs."

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, rappelle que davantage de voitures seront présentes en Hypercar : "La saison 2024 du WEC promet d’être passionnante. Au-delà du nombre record de voitures qui seront engagées en Hypercar, le calendrier offre aux spectateurs et aux teams de magnifiques circuits avec huit courses au programme."

"Les pilotes s’apprêtent notamment à découvrir quatre nouveaux tracés. Un challenge majeur à relever ! Je suis ravi que ce calendrier reflète la période incroyable que vit actuellement l’Endurance et je remercie tous les circuits qui vont nous accueillir pour cette saison très attendue."

Le calendrier 2024 du WEC