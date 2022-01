Le WEC a dévoilé la liste des participants au championnat du monde 2022 d’endurance

La FIA a dévoilé la liste des participants au championnat du monde d’endurance de la saison 2022, qui commencera au mois de Mars lors des 1000 Miles de Sebring. Pas moins de 39 équipages seront sur la grille de départ cette année

Introduite l’année dernière, la catégorie Hypercar verra Toyota aligner deux prototypes pour la défense des ses titres. Peugeot alignera également deux voitures, mais il se dit que la marque française, encore en train de faire des essais, pourrait ne pas s’aligner avant l’épreuve des 6 Heures de Monza au mois de Juillet et ainsi manquer les 24h du Mans et une partie du championnat.

Glickehaus Racing et Alpine aligneront pour leur part une monoplace non hybride comme en 2021, répondant à la réglementation LMP1. Rappelons que la marque française entrera dans la catégorie LDMh à compter de 2024.

Ils ne seront pas là cette saison, mais Ferrari, Audi ou encore Porsche travaillent également sur un prototype de catégorie Hypercar pour rejoindre la discipline dans les années à venir.

Dans la catégorie LMP2, ce sont 15 équipes qui se disputeront le titre, contre 11 en 2021. Nous pouvons citer Team Penske, Prema Orlen Team, Vector Sport et Ultimate qui sont les nouveaux entrants cette saison.

En LMGTE Pro, cinq équipes seront alignées. Chevrolet, qui dispute habituellement le Mans, jouera cette fois l’intégralité du championnat face à Ferrari et Porsche.

Enfin, en LMGTE Am, 13 équipes seront présentes. Parmi elles, 5 Ferrari, 5 Porsche et 3 Aston Martin se disputeront la victoire.

"L’annonce de la liste du championnat du monde d’endurance est toujours un moment très attendu," a commenté Mohammed ben Sulayem, le nouveau président de la FIA.

"Cette discipline continue de grandir et cette liste de 2022 le reflète parfaitement. Il y a encore plus de monde que l’année dernière, avec de grandes équipes et des pilotes de classe mondiale en provenance de nombreux pays qui contribuent à améliorer le niveau général de la grille dans chaque catégorie."

Pour sa part, le président de l’Automobile Club de l’Ouest Pierre Fillon s’est réjouit du fait que "pour fêter les 10 ans du championnat du monde d’endurance, la grille compte un nombre de compétiteurs plus élevé que jamais."

Frédéric Lequien, dirigeant du WEC, a de son côté déclaré que "le futur de la discipline s’annonce des plus brillants et nous avons hâte d’être à Sebring pour ce qui s’annonce être une saison mémorable."

La liste provisoire des engagés en PDF :