Le Tour de Corse fait le plein d’engagés !

Avec 96 équipages engagés, le Tour de Corse disputé en fin de mois de mars proposera son plus gros plateau depuis quatre ans. Le grand classique sur asphalte de l’île de Beauté’ est toujours l’un des rendez-vous les plus populaires du calendrier et cette nouvelle édition ne fera pas exception avec des concurrents engagés en WRC, WRC 2 Pro, WRC 2 et Junior WRC.

Quatorze équipages seront présents dans la principale catégorie réservée aux WRC. Deux seront alignés en WRC 2 Pro, seize en WRC 2 et 13 en Junior WRC.

Toyota, Citroën et M-Sport Ford conserveront les mêmes pilotes qu’au Rally Guanajuato Mexico, mais Hyundai remplacera Andreas Mikkelsen par Sébastien Loeb. Le quadruple vainqueur de l’épreuve épaulera Thierry Neuville et Dani Sordo.

Respectivement deuxième et troisième en WRC 2 Pro, Lukasz Pieniazek et Kalle Rovanperä reprendront leur duel tout en faisant face aux différents prétendants engagés à titre privé en WRC 2.

Leader du championnat, Ole Christian Veiby retrouvera sa Volkswagen Polo GTI R5 pour affronter un solide contingent de pilotes français, dont le Champion de France FFSA des Rallyes Asphalte Yoann Bonato et le Champion de France Junior Adrien Fourmaux.

Le Tour de Corse sera également le cadre de la deuxième manche du Junior WRC. Vainqueur en Suède, Tom Kristensson tentera de prendre le large dans cette catégorie réservée à des pilotes ayant moins de vingt-neuf ans.

Sans surprise pour ce grand rendez-vous du sport automobile français, plus de la moitié des pilotes engagés sont français. Et sur un rallye où la connaissance du terrain est primordiale, vingt-neuf des cinquante-quatre pilotes français sont originaires... De Corse !

Téléchargez la liste des engagés ici.