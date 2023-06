Le ’Spotter Guide’ des 24 Heures du Mans 2023 !

En cette veille d’édition du centenaire des 24 Heures du Mans, nous vous permettons de profiter d’un ’Spotter Guide’ ! Dans cet article, vous verrez chaque voiture engagée avec les pilotes qui prendront le volant.

L’objectif de ce Spotter Guide, un guide pour repérer si l’on préfère la langue de Molière, est de pouvoir identifier rapidement les voitures qui participent à la course, que vois soyez sur les bords de piste ou dans votre salon, devant la télé.

Les voitures des trois catégories - Hypercar, LMP2, GTE Am - sont présentes dans ce guide, qui les classe par ordre de numéro. Ainsi, vous n’aurez aucun mal à reconnaître les voitures présentes devant vos yeux ou à l’écran lorsqu’un événement, quel qu’il soit, surviendra.

Bonnes 24 Heures du Mans à toutes et à tous !

Le ’Spotter Guide’ en version HD :

The much-awaited #SpotterGuide for the Centenary edition !

PDF version 👉 https://t.co/uYdvImSrPM@FIAWEC #LeMansCentenary pic.twitter.com/pbxjh7Nj1r

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 6, 2023