Le sport automobile rend rend hommage à Anthoine Hubert

Le décès d’Anthoine Hubert, hier en fin d’après-midi à Spa-Francorchamps lors de la course de Formule 2, a attristé toute la famille du sport automobile, dans plusieurs disciplines, plusieurs pays, et sur plusieurs continents.

Les pilotes de F2 ont évidemment été les plus touchés, et ils ne courront pas ce dimanche matin, la course sprint ayant été annulée par respect pour le pilote disparu.

Tatiana Calderon, l’équipière d’Anthoine Hubert, a exprimé toute sa tristesse : "Aucun mot ne peut décrire cette journée. Anthoine, ce fut un privilège de t’avoir comme équipier et de partager la piste avec toi ces dernières années. Un vrai champion, une personne encore plus grande, tu seras toujours dans nos cœurs. RIP Anthoine. Pensées et prières pour sa famille."

"Le destin est brutal. La perte est infinie. Anthoine, tu nous manques déjà" a sobrement écrit Mick Schumacher sur son compte Twitter. L’autre pilote de la filière Ferrari, Callum Ilott, a dit "en perdre ses mots".

Un des amis d’Anthoine Hubert, Louis Delétraz, s’est lui aussi exprimé : "Je n’ai pas de mots... Nous avons perdu l’un des meilleurs, un de mes meilleurs amis dans le paddock. Anthoine, les anges seront avec toi là-haut. Tu nous manques déjà."

Nobuharu Matsushita s’est également exprimé sur Twitter avec un joli message rappelant lui aussi le risque encouru : "Pour poursuivre notre rêve, on court avec ce risque sans relâcher l’accélérateur. Beaucoup de pilotes, dont moi, pensent que tout se passera bien, et c’est arrivé à lui, juste à côté. Il ne faut pas oublier que demain, c’est nous qui pouvons être en danger. Mais plus que tout, priez pour un sommeil paisible d’Anthoine. RIP."

Jordan King s’est dit "attristé au plus profond en entendant cela. Toutes mes condoléances à la famille et aux amis d’un jeune homme incroyable, en ces moments difficiles."

Jack Aitken a également été marqué par ce décès, comme il l’a exprimé samedi soir : "Quels mots peuvent commencer à exprimer comment on se sent ? Je me souviendrai de ton sourire lors de la parade des pilotes aujourd’hui mon ami. Ça, et toutes nos batailles, comment nous avons partagé et nous sommes battus pour les mêmes objectifs, et j’espère, notre amitié sous cela. Mes plus sincères condoléances à sa famille."

Nyck de Vries, leader du championnat de F2, a dit "ne pas y croire. Aucun mot ne peut décrire cette perte. RIP Anthoine, mon ami."

Nicholas Latifi a également posté un message sur les réseaux sociaux : "Parti bien trop tôt. Je ne parviens pas à y croire. Repose en paix Anthoine. Mes pensées et prières vont à ta famille et tes amis." Un message similaire à celui de son équipier Sergio Sette Câmara.

L’équipe Arden, par la voix de son directeur Gerry Horner, a rendu hommage à son pilote : "De la part de tout le monde chez Arden, nous sommes totalement sous le choc et nous tenons à apporter notre compassion et présenter nos condoléances à la famille et aux amis d’Anthoine. Anthoine était un talent brillant et il était incroyablement apprécié de notre équipe, mais aussi au sein du programme junior de Renault."

Deux anciens pilotes de la F1 depuis reconvertis, Jenson Button et Stoffel Vandoorne, ont simplement dit "Repose en paix" à l’adresse d’Anthoine Hubert. C’est aussi le cas du pilote de F3, Marcus Armstrong, qui s’est dit "sans voix".

L’accident a créé un choc de l’autre côté de l’océan Atlantique, à Portland, où les pilotes d’IndyCar ont rendu un hommage à Anthoine Hubert avec une minute de silence (photo) et au travers de différents messages.

"Une journée extrêmement triste pour la course automobile" a lancé Simon Pagenaud. "Anthoine Hubert, une étoile montante française qui était en train de se révéler, est décédé. Je pense à Anthoine et à sa famille. RIP".

Les équipiers de Pagenaud chez Penske ont également été touchés par ce décès tragique : "Je vois à l’instant les nouvelles de Spa au sujet d’Anthoine. J’ai le cœur brisé pour ses proches" a écrit Josef Newgarden, tandis que Will Power s’est dit "Attristé d’entendre la terrible nouvelle. Anthoine Hubert était si jeune, et au début de sa carrière. Nos pensées et prières sont avec sa famille et ses amis."

James Hinchcliffe a dit "détester les nouvelles venant de Spa. Je n’ai aucun mot, ça me rend malade." Son équipe, Schmidt Peterson Motorsporsts, a également envoyé ses pensées aux proches d’Anthoine Hubert.

Tony Kanaan a écrit : "Je n’ai pas de mots après les nouvelles de Spa. Ça me rend malade, rien que d’y penser. C’est triste."

Une incrédulité que partage aussi son équipier, Matheus Leist : "Repose en paix, mon ami. Des nouvelles horribles, je n’arrive pas à y croire."

Graham Rahal a parlé de "nouvelles horribles. RIP Anthoine. Ce n’est pas ce qu’on voulait lire", tandis que Santino Ferrucci a rappelé qu’il n’est "jamais facile de perdre quelqu’un de la communauté du sport automobile."

La nouvelle a également attristé Patricio O’Ward, pilote de Super Formula : "Mes prières et mes pensées pour la famille Hubert. Je ne peux pas dire à quel point je suis triste de lire cela. Quel gars, et quel grand pilote. Parti trop tôt. Repose en paix mon ami. Tu seras toujours dans nos cœurs."

Lui aussi au Japon, Sacha Fenestraz connaissait bien Hubert puisque les deux pilotes étaient dans la filière Renault : "Je me suis réveillé avec cette nouvelle horrible, j’ai perdu un bon ami et un pilote talentueux. Je n’ai pas de mots, Repose en paix mon bon ami, tu seras toujours dans nos cœurs et tu nous manqueras."