Le shakedown pour Meeke en Turquie

Novice sur cette manche en WRC, Kris Meeke a signé le meilleur chrono du shakedown du Rally Turkey ce jeudi matin.

Pour sa première apparition sur le rendez-vous basé à Marmaris, Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) a été le plus rapide sur les 4,70 km caillouteux d’Asparan avec une seconde d’avance sur Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC).

L’un des équipiers du Norvégien, Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC), a terminé 2/10e plus loin après que tous les pilotes de pointe réalisent trois passages dans la spéciale par des températures frôlant les 30°C.

« Nous savions que ces routes se dégradent beaucoup et c’était terriblement cassant vers la fin », a jugé Kris Meeke. « Nous n’avons fait que trois passages pour essayer de préserver la voiture autant que possible. C’est cassant et ce le sera toujours pendant le rallye. J’espère que la poussière ne sera pas un souci en début de matinée et que nous pourrons rouler proprement en voyant au moins les grosses pierres. Ce sera le plus gros défi de l’année pour la voiture et les équipages par ces températures. »

Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) a opté pour les pneus durs proposés par Michelin et s’est montré le plus rapide lors du premier passage. Kris Meeke a ensuite établi le chrono de référence lors du second en gagnant plus de quatre secondes sur sa tentative précédente avant de l’égaler dans son troisième run.

Leader du championnat, Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) s’est classé quatrième à 1’’4 de son équipier. Le tout premier chrono de Teemu Suninen lui a valu la cinquième place devant Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC).

Esapekka Lappi a crevé à l’arrière droit sur l’autre C3 dans son premier passage alors que Pontus Tidemand (Ford Fiesta WRC) est revenu à l’assistance pour permettre à l’équipe M-Sport de régler un problème de radio.

Le classement du top 10 :

1. Kris Meeke Toyota Yaris WRC 3’25’’3

2. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 WRC +1’’0

3. Thierry Neuville Hyundai i20 WRC +1’’2

4. Ott Tänak Toyota Yaris WRC +1’’4

5. Teemu Suninen Ford Fiesta WRC +2’’2

6. Sébastien Ogier Citroën C3 WRC +3’’0

7. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris WRC +3’’2

8. Esapekka Lappi Citroën C3 WRC +3’’5

9. Dani Sordo Hyundai i20 WRC +4’’0

10. Pontus Tidemand Ford Fiesta WRC +5’’6