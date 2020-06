Le Rallye de Nouvelle-Zélande est également annulé

Les organisateurs du Rallye de Nouvelle-Zélande ont confirmé aujourd’hui (4 juin) que l’épreuve du Championnat du Monde FIA des Rallyes prévue autour d’Auckland en septembre sera annulée face aux défis du Covid-19.

L’épreuve devait faire son retour au calendrier WRC du 3 au 6 septembre, mais la fermeture des frontières néo-zélandaises aux visiteurs internationaux à trois mois du départ fait que les organisateurs ont atteint leur date butoir.

« Il est devenu évident qu’avec nos frontières fermées aux voyages internationaux et la logistique nécessaire pour accueillir des milliers de visiteurs internationaux dans le cadre du Championnat du Monde des Rallyes, les dates en septembre 2020 n’étaient pas possibles », déclare Michael Goldstein, président-directeur général du Rallye de Nouvelle-Zélande. « Au cours des douze derniers mois, notre équipe a fait un énorme travail pour être prête à accueillir un événement du WRC. Nous sommes déçus de ne pas accueillir le Championnat du Monde des Rallyes en 2020, mais les problèmes rencontrés par le monde entier mettent les choses en perspective. »

« Nous étions tous ravis de voir la Nouvelle-Zélande reprendre sa place au calendrier du Championnat du Monde FIA des Rallyes en 2020 après une absence de sept ans », ajoute Yves Matton, directeur rallye de la FIA. « Nous sommes naturellement tristes de ne pas pouvoir nous y rendre cette année. »

Cette annonce intervient un jour après l’annulation du Neste Rally Finland. Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter, a réaffirmé sa volonté de faire de la santé et de la sécurité des acteurs du WRC et de la population des pays hôtes ses priorités.

« Le retour du Rallye de Nouvelle-Zélande aurait été l’un des temps forts de la saison et nous espérons avoir à nouveau l’occasion de revenir à Auckland », a-t-il confié. « Mes remerciements vont aux organisateurs de l’événement et à Auckland Tourism, Events and Economic Development (ATEED) pour leur travail acharné et leur enthousiasme à ramener la Nouvelle-Zélande au calendrier. »

« La FIA, WRC Promoter et chaque organisateur d’événements continuent de travailler en étroite collaboration sur la suite du calendrier 2020. Une fois toutes les options identifiées et étudiées, nous confirmerons un calendrier jusqu’à la fin de saison. »