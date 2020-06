Le Rallye de Finlande est annulé pour la saison 2020

La prochaine épreuve du Championnat du Monde FIA des Rallyes prévue à Jyväskylä du 6 au 9 août a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Malgré l’amélioration de la situation en Finlande et à l’international, de nombreux facteurs restent en suspens pour limiter les risques et assurer la santé et la sécurité de tous les acteurs de l’événement prévu dans deux mois d’après un communiqué publié ce mercredi par l’organisateur AKK Sports.

« Parallèlement à l’évolution du Covid-19, d’autres inconnues majeures affectent cette décision », indique le communiqué. « Par exemple, le manque d’informations sur la poursuite des restrictions gouvernementales autour des événements publics après juillet ou la manière dont les participants, équipes et spectateurs étrangers pourront se rendre en Finlande en toute sécurité. »

Les organisateurs ont étudié l’option de reporter le rallye à une date ultérieure dans l’année, mais les différents risques et les inconnues ont mené à cette décision finale.

Le promoteur Jani Backman a confié que certains préparatifs avaient été faits dans l’optique d’une annulation.

« En annulant l’événement cette année, nous voulons faire preuve de responsabilité vis-à-vis de chacun des acteurs et de la société dans son ensemble », a-t-il déclaré. « La santé et le bien-être seront toujours notre priorité. Nous nous concentrons désormais avec confiance sur 2021, où nous serons enfin en mesure d’organiser les célébrations du soixante-dixième anniversaire dans une atmosphère incroyable avec les spectateurs, les concurrents ainsi que nos partenaires de longue date et ceux plus récents. »