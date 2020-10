Le Rally Monza devient la finale du Championnat du Monde FIA des Rallyes

L’ACI Rally Monza (Italie) accueillera la dernière manche de la saison 2020 du Championnat du Monde FIA des Rallyes après son ajout au calendrier ce vendredi.

Disputée du 4 au 6 décembre, l’épreuve sur asphalte se déroulera autour du célèbre Autodromo Nazionale di Monza près de Milan, dans le nord du pays.

Le parcours adoptera un itinéraire court avec environ 220 kilomètres de spéciales, dont la plupart auront lieu le premier et le dernier jour sur le circuit. L’étape du samedi se composera de spéciales piégeuses tracées sur des routes publiques de la Lombardie, la région de Monza.

Organisé depuis 1978, le rallye sera le deuxième rendez-vous italien d’une saison du Championnat du Monde FIA des Rallyes durement touchée par le Covid-19. Ce week-end a d’ailleurs lieu le Rally Italia Sardegna, le sixième des huit rendez-vous du calendrier.

D’ordinaire organisé pour célébrer la fin de saison, l’événement a souvent attiré des experts du rallye et des circuits. Le Monza Rally a ainsi été remporté à sept reprises par Valentino Rossi, la légende du MotoGP.

Parmi les stars du WRC à y avoir connu le succès, on retrouve Dani Sordo en 2010 et 2013, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb en 2011 ou encore Robert Kubica en 2014.

Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter, a déclaré que le rallye représenterait un défi passionnant pour les concurrents.

« Il y a de fortes chances que les titres WRC se jouent jusqu’au bout chez les pilotes comme chez les constructeurs sur les routes de Monza en tant que finale du championnat », a-t-il confié. « Le WRC se fait une fierté de récompenser le pilote le plus polyvalent du rallye sur des terrains et des conditions variées. Ce type de rallye est rare dans notre championnat, mais il offrira une finale palpitante à une année imprévisible. »

Yves Matton, directeur rallye de la FIA, a indiqué que la confirmation d’une huitième date dans une période aussi complexe récompensait les efforts et le travail acharné de toutes les personnes impliquées pour garantir de véritables titres en 2020.

« Dans la situation actuelle, nous développons de nouvelles approches et l’ACI Rally Monza Italia en est une excellente illustration », a-t-il ajouté. « Il s’agit du mariage d’un événement emblématique sur circuit et de spéciales de rallye plus traditionnelles dans la campagne voisine. Ce nouveau concept pourrait éventuellement aider à amener le WRC dans des pays ou des régions où de nouveaux formats sont nécessaires. Il a fallu beaucoup de flexibilité de la part d’ACI et de son président Angelo Sticchi Damiani pour inscrire ce nouvel événement au calendrier à un stade aussi tardif et je tiens à les remercier pour leur grand engagement et leur professionnalisme. »

Angelo Sticchi Damiani, président de l’Automobile Club d’Italie, a confié que sa fédération avait accepté cette mission avec une grande dévotion dans l’intérêt du sport automobile international.

« Pour l’Automobile Club d’Italie, il s’agit d’un nouvel engagement au cours d’une saison où nous avons été les protagonistes de tous les grands événements sportifs », a-t-il ajouté. « Nos discussions avec WRC Promoter ont également conduit à le considérer comme un événement de contingence pour 2021. L’événement de l’Autodromo Nazionale di Monza, le « Temple de la vitesse », sera formidable pour la série. Il offrira un spectacle incroyable et une expérience unique pour les constructeurs automobiles, manufacturieurs, pilotes, équipes et tous les autres protagonistes d’une épreuve WRC de grande qualité. »